6 regels voor het dragen van rode lipstick Valérie Wauters

14 januari 2019

11u07

Bron: Purewow 0 Style Ben jij ook fan van rode lipstick, maar ziet het er op jouw lippen nooit zo goed uit als bij al die andere vrouwen die je ontmoet? Met deze 6 regels helpen we je een eind op goede weg!

1. Denk na over de rest van je look

Rode lipstick, in combinatie met een roze blush? Het kan, zolang je het maar subtiel houdt. Een opvallende roze vlek op de appeltjes van je wangen is nooit een goede look, en al zeker niet in combinatie met een stel knallende rode lippen. Hou het simpel, en ga voor een zweempje kleur.

2. Een lipliner is je vriend

Om te voorkomen dat je lipstick vervaagt, en er alleen een very 80’s ogende streep lipliner rond je lippen overblijft, kleur je vanaf nu je volledige lippen in met je liner. Zo blijft je lipstick niet alleen langer zitten, maar hoef je ook geen schrik te hebben voor een vreemde look eens je lippenstift er de brui aan geeft.

3. Hou het simpel

Zeker wanneer je overdag voor een rode lipstick kiest. Hou de make-up op je ogen dus beter neutraal. Ga je ’s avonds met rode lippen op pad? Dan kan dat best met een klassieke donkere smokey eye.

4. Denk ook na over de rest van je look

Een klassieke rode lip combineert immers perfect met een sober zwart kleedje of een strakke witte blouse. Wil je een rode outfit dragen? Zorg er dan voor dat je lipstick in een net iets andere tint rood is dan je kledij om te voorkomen dat je er als een groot rood vlak uitziet.

5. Het kan ook subtiel

Schrikt de felle rode kleur van je rode lipstick je toch een beetje af? Dan kan je het ook wat subtieler aanpakken door eerst een lippenbalsem op je lippen te smeren, en daar vervolgens met je vinger wat van de lipstick op te deppen. Op die manier creëer je de look van een lipstain, die toch wat minder opvallend en dramatisch is dan een gewone rode lipstick.

6. Kies de juiste kleur rood

Niet elke rode lipstick staat iedereen goed. Een felle, opvallende rode kleur staat het best bij een donkere huid. Een rode lipstick met blauwe ondertoon doet het goed voor wie z’n tanden optisch wil verlichten en een oranjerode kleur doet het dan weer goed voor wie een zongebruind kleurtje heeft. Test zeker enkele verschillende tinten uit voor je een lipstick koopt. Zo weet je zeker dat je de beste kleur kiest voor jouw teint.