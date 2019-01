6 manieren om die droge winterhuid weer op te fleuren Valérie Wauters

05 januari 2019

11u24

Bron: The Everygirl 0

De winter kan een behoorlijk negatieve impact hebben op onze huid. De combinatie van koude temperaturen buiten en de verwarming die heerlijk staat te blazen binnen, laat onze huid droog, trekkerig en gedehydreerd achter. Wat extra aandacht voor ons velletje tijdens de koudste maanden van het jaar kan dus zeker geen kwaad.

1. Gebruik een luchtbevochtiger

Tijdens de winter is de lucht binnenshuis erg droog. Vooral tijdens de nacht zorgt dat ervoor dat onze huid in een recordtempo uitdroogt. Zet daarom een luchtbevochtiger op je slaapkamer, die tijdens de nacht terug wat vocht in de lucht krijgt. Je huid zal bij het ontwaken al een pak minder droog aanvoelen.

2. Investeer in een nachtmasker

Een nachtmasker is een gezichtsmasker dat je voor het slapengaan aanbrengt en dat je gezicht de hele nacht door van hydratatie voorziet. Klinkt goed, niet? Wij zijn fan van Origins Drink Up intensive overnight mask (€ 25,50 bij Ici Paris XL)

3. Voeg een gezichtsolie toe aan je verzorgingsroutine

Gezichtsolie heeft het hele jaar door z’n voordelen voor je huid, maar zeker tijdens de wintermaanden. Het helpt het vocht in je huid te houden en houdt toxines op afstand.

The Ordinary, 100% Organic Cold Pressed Rose Hip Seed Oil, € 10,05 bij Cult Beauty.

4. Neem een lauwe douche

Niks heerlijker dan opwarmen onder een hete douche, niet? Voor je huid is het echter zowat het slechtste wat je kan doen, zeker wanneer je velletje al aan de droge kant is. Om je huid tijdens de wintermaanden in topconditie te houden bijt je best even op je tanden en was je jezelf onder een lauwe douche.

5. Gebruik zonnebescherming

De kans is groot dat er geen haar op je hoofd is dat er op dit moment aan denkt om een beschermingsfactor te gebruiken tegen de zon. Toch is het exact dat wat je het hele jaar door moet doen, wil je je huid de zorg en bescherming geven die ze verdient.

6. Drink voldoende water

Water, water, de rest komt later. Drink op z’n minst twee liter per dag, zodat je je huid van binnenuit gehydrateerd en in topvorm houdt.