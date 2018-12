6 kapseltrends die we in 2019 erg vaak zullen zien Liesbeth De Corte

24 december 2018

11u01

Liesbeth De Corte

24 december 2018

Bron: InStyle

Tussen alle kerstfeesten en diners door heeft ondergetekende nog een kappersafspraak op de planning staan. Want net voor de start van het nieuwe jaar wil ik nog een nieuwe coupe. Klinkt dat herkenbaar? Ter inspiratie zetten we de grootste kapseltrends voor 2019 even op een rijtje.

1. Strakke bob

Twijfel je al een tijdje om de schaar in je lange lokken te zetten? Dan is 2019 misschien wel het jaar waarin je jouw coupe Rapunzel omruilt voor een erg strakke, halflange bob. Deze haarstijl, die ook wel glass hair wordt genoemd, maakte de voorbije maanden een stevige opmars en zal alleen maar populairder worden.

“Deze look is uiteraard perfect voor vrouwen met stijl haar”, meent haarstylist Linda de Zeeuw. “Maar het past bij elke gezichtsvorm. Dames met een langer gezicht kunnen gaan voor een korte bob tot aan de kaaklijn om wat meer volume te creëren. Wie een ronde snoet heeft, kan beter voor een iets langere versie gaan.”

2. Bob mét pony

Loop je al een tijdje rond met een bob, maar heb je zin in iets nieuws? Ga dan voor een froufrou. “Door simpelweg een pony te knippen, creëer je in een wip een nieuwe look”, meent de Zeeuw.

Dames met krullen knippen hun froufrou best niet té kort, waarschuwt de styliste nog. En let op dat je niet te veel haarproducten gebruikt, want dat maakt je pony snel vettig.

3. Shag 2.0

Doet ‘de shag’ geen belletje rinkelen? Hierbij wordt je haar in verschillende onregelmatige laagjes geknipt. Deze stijl was vooral populair in de jaren 70 en maakte een comeback in de jaren 90, met dank aan ‘de Rachel’, het kapsel van Jennifer Aniston ten tijde van ‘Friends’. Anno 2019 duikt ‘de shag’ dus opnieuw op, maar wordt hij wél in een modern jasje gestoken.

Mag je hairdo er nonchalant en warrig uitzien? “Breng wat zeezoutspray aan op je natte haren voor extra textuur en droog ze vervolgens enkele minuutjes ondersteboven”, tipt de Zeeuw.

4. Uitgegroeide pixie cut

Ben je van plan om eindelijk de sprong te wagen en voor een kort kopje te gaan? Dan is de uitgegroeide pixie cut misschien iets voor jou. Deze coupe is kort langs de zijkant, maar langer vanboven.

De Zeeuw is fan van deze snit omdat je er creatief mee aan de slag kunt gaan. “Wie een rond gezicht heeft, creëert bovenaan best wat meer volume. Vrouwen met een langer gezicht kunnen de langere lokken draperen als een verwaaide froufrou.” Wie denkt dat deze pixie cut amper werkt vraagt, heeft het dus mis. Om ervoor te zorgen dat je korte lokken perfect liggen, zal je toch elke dag tijd moeten doorbrengen voor de spiegel.

5. Curtain bangs

De curtain fringe was ongetwijfeld hét it-kapsel van het voorbije jaar. En in 2019 lijkt daar geen verandering in te komen. Deze froufrou wordt gekenmerkt door de omgekeerde V-vorm, waarbij je een middenscheiding maakt in je pony die als twee sierlijke gordijnen langs je gezicht strijkt, en is vooral geschikt voor vrouwen met een ovaal gezicht.

De haarstylist raadt aan om je pony naar voren te kammen als je net uit de douche komt. Zo zal het in zijn natuurlijke vorm drogen. Wanneer je froufrou droog is, maak je de middenscheiding en spray je een beetje haarlak zodat je ‘gordijntjes’ goed blijven liggen.

6. Lange laagjes

Tot slot nog een trend voor dames met langere lokken: lange laagjes. Dit geeft je haar wat beweging en verwart optisch het oog, zodat je niet meteen ziet waar je haar eindigt. Volgens de Zeeuw is deze coupe ook perfect voor dames die het voorbije jaar rondliepen met een bob, maar hun haren nu willen laten groeien.