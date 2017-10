6 decoratiefouten die in ieder huis aanwezig zijn (en hoe je ze voorkomt) Charlotte Dierckx

Bron: Pure Wow 1 Thinkstock Style Hoewel we allemaal massaal gaan shoppen bij Ikea, is geen één huis hetzelfde. Dat valt logisch te verklaren: de decoratie die we kiezen is immers een reflectie van onze persoonlijkheid. Niemand die jou vertelt hoe of wat. Of toch? Deze 6 veelvoorkomende decoratiefouten zijn aanwezig in bijna ieder huis, en komen de uitstraling van je stekje helaas niet ten goede. Houd er in de toekomst rekening mee, dan komt je eigenzinnige decoratie nog meer tot zijn recht!

Je schilderijen hangen te hoog

First things first! Als het gaat over het decoreren van je woonst bestaat er maar één gouden regel: hang het middelpunt van je kunstwerken op ooghoogte. Ja hoor, het is echt zo simpel als dat!

Stop met je meubels tegen de muur te plaatsen

Het zal even wennen zijn, maar zet die zetel eens in het midden van de woonkamer. Door je meubels altijd tegen de muur te plakken, creëer je een overdreven formele en statische sfeer. Om nog maar te zwijgen over het gapende gat in het midden van de ruimte dat je aanstaart. Plaats je meubels in groepen voor een gezellig en levendig gevoel.

Kleurenfobie

We horen je al: 'Wit is toch hip en trendy?' Klopt, wij zijn ook helemaal weg van! Maar laten we eerlijk zijn, in de meeste gevallen slaan we de bal volledig mis door enkel voor wit te kiezen en zitten we vervolgens opgescheept met een somber huis zonder dynamiek. Kies dus eens voor een kleurrijk likje verf en speel met kleuraccenten in je decoratie.

A post shared by White 🌿 Leaf (@whiteleafshop) Een foto die is geplaatst door null (@whiteleafshop) op 20 okt 2017 om 19:35 CEST

Kussens, kussens en nog meer kussens

Kussens zijn de ideale manier om patronen en kleur toe te voegen aan je ruimte. Maar te veel, is te veel! Beperk je dus in hoeveelheid en voorkom een kakafonie.

Je bent te trendbewust

Hout, goud, marmer, terrazzo, industrieel, minimalistisch, noem maar op. We hebben de laatste tijd heel wat interieurtrends over de revue zien passeren. Ben jij helemaal mee met de laatste nieuwigheden? Goed! Maar let op dat de verschillende trends elkaar niet in de weg lopen. Beperk je tot een stijl per kamer of kies er eentje voor het hele huis.

Symmetrie is passé

Het ziet er misschien rustgevend uit, maar echt verrassend is het niet. Nee, je meubels moeten niet van dezelfde Ikea-collectie komen om harmonieus te zijn. En ook je nachtkastjes moeten niet identiek zijn ingericht. Jij en je partner (of kat, voor de crazy cat ladies) verschillen toch ook van persoonlijkheid? Straal dat uit in je interieur. Meng patronen, stoffen en kleuren voor een dynamische look en feel.