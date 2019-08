6 beroemdheden verklappen hun (goedkope!) favoriete beautyproducten Margo Verhasselt

05 augustus 2019

13u56 0 Style Naast de privéjets waarmee ze vliegen en de rode lopers waarop ze lopen lijken ze eigenlijk best wel op ons, die beroemdheden. Want diep van binnen houden ze er ook van om een goedkoop beautyproduct op de kop te tikken. Ja, we hebben het hier ook over de Meghan Markles en Beyoncé’s van de wereld. Benieuwd? We lijsten de supermarktlijstjes van de supersterren op.

1. De bodylotion van Meghan Markle

De hertogin van Sussex mag dan wel rekenen op Tatcha’s Rice Enzyme Poliche om haar gezicht stralend te houden, voor haar lichaam rekent ze steevast op Nivea’s versterkende bodylotion. “Ik gebruik deze alsof mijn leven ervan afhangt. Het is echt mijn favoriete lotion op de markt, hij is betaalbaar en laat mijn huid er stralend uitzien”, zei Meghan al over de lotion aan Beauty Banter.

Wil je ook zo’n stralende huid als Meghan? De lotion (10, 95 euro) koop je hier.

2. De gezichtsreiniger van Reese Witherspoon

In een interview met lifestylewebsite Refinery29 deed Reese Witherspoon uit de doeken dat ze niet zonder Cetaphil kan, de heilige graal der gezichtsreinigers volgens haar. “Ik gebruik deze dagelijks om mijn gezicht mee te wassen en neem hem altijd mee op reis.”

De gezichtsreiniger (19,05 euro) van Reese koop je hier.

3. Het wondermiddel van Beyoncé

Queen B zou Queen B niet zijn, mocht ze geen wondermiddeltjes kennen. Beyoncé verklapte aan Elle dat ze elke avond een beroep doet op Aquaphor van Eucerin. De zalf verzacht en voedt haar huid gedurende de nacht. “Ik ga met een vettig hoofd naar bed, het is niet altijd glitter en glamour.”

Vet naar bed, maar wakker worden zoals Queen B? De zalf (6,47 euro) koop je hier.

4. De lipbalsem van Priyanka Chopra

“Wanneer ik niets speciaals op de planning heb staan, dan hou ik mijn look het liefst naturel”, zei Priyanka al eens aan Vogue. “Je zal me nooit tegenkomen zonder lippenbalsem en mascara. Ik hou van die met een tintje van Burt’s Bees.”

De lippenbalsem (9,22 euro) van Priyanka shoppen? Dat doe je hier.

5. Het micellair water van Tracee Ellis Ross

Ross deelde onlangs haar volledige beautyroutine via haar Instagram Story. De eerste stap? Haar huid reinigen met het Bioderma Sensibio’s H2O Micellair Cleansing Water, het product verwijdert vuil, make-up en onzuiverheden en zorgt ervoor dat je huid voorbereid is voor andere beautyproducten.

Shoppen (17,25 euro)? Dat doe je hier.

6. Het Azteeks kleimasker van Mindy Kaling

Dat dit masker een publiekslieveling is, is geen geheim meer. Het heeft zo’n 17.000 positieve reviews op Amazon en wordt wereldwijd aangeprezen. Wanneer je het mixt met appelazijn en water trekt het onzuiverheden uit je huid. Kortom, de ideale detox voor je gelaat. Kaling liet al weten op Instagram dat het haar huid transformeerde.

Hier (30, 38 euro), koop je het wondermiddeltje.