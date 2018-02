6 beautytips die de koude minder pijnlijk maken Eva Van Driessche

27 februari 2018

07u30 0 Style We zitten nog even volop in putteke winter. En soms doet die koude zelfs fysiek pijn. Je lippen barsten, je handen tintelen en je benen kriebelen in je jeans. Deze beautytips helpen je alvast van een paar van die kwaaltjes af.

1. Olie in plaats van crème

Je smeert braaf een hydraterende crème en je huid lijkt er slechter aantoe dan wanneer je niets smeert? Misschien bevat je crème teveel water. Water kan in deze ijskoude temperaturen bevriezen op je huid en dat doet pijn, denk aan gebarsten lippen en pijnlijk rode neusvleugels. Vervang je dagcrème in dat geval door een olie die ook het nodige comfort biedt.

2. Dubbel smeren

In de winter kan je huid ongelofelijk gaan jeuken. Dat hebben we te danken aan de slechte combinatie van droge huidcellen met grove wintermaterialen zoals wol. Je droge huid wordt extra geprikkeld door de vezels. Een bodycrème lijkt gewoon niet te helpen. Probeer dit eens: net als je uit de douche stapt smeer je een body-olie. Laat ze even inwerken en sluit dan af met een bodycrème. De olie trekt goed in je huid en houdt vocht vast, de crème legt een beschermend laagje zodat je panty, jeans of wollen broek niet kriebelt.

3. Niet te warm

Als je met bevroren handen en voeten binnenkomt zou je ze het liefste in een gloeiend heet badje stoppen om weer op te warmen. Maar dat doet pijn! Je huid warmt dan te snel op met speldenprikjes en felle jeuk als gevolg. Masseer je handen en voeten liever zachtjes warm met een voedende crème, zo pak je meteen ook mogelijke kloven aan. Je stopt je handen trouwens liever niet te vaak in het water nu, handschoenen dragen bij de afwas is nu geen overbodige luxe.

Neem ook geen hete douches of baden nu, maar hou het bij lauw.

4. Geen zeep



Niet op je gezicht en niet in de douche. Alles wat overvloedig schuimt zal je huid nu geen deugd doen. Want zeep droogt enorm uit. Omdat er al zo weinig vocht in de lucht zit, zou iedereen in de winter op een niet-schuimende reiniger moeten overschakelen. Een melk, lotion of olie voor je gezicht en een olie in de douche. Skip ook de antibacteriële handzeep in de toiletten of gebruik toch elke keer een handcrème achteraf.

5. Melkbad

Cleopatra deed het al, maar het is nog steeds een goed idee. Badschuim is een no go in de winter, dus vul je bad eens met twee koppen volle melk. De natuurlijke vetten en melkzuren maken je huid zachter. Een beetje havervlokken erbij en je helpt ook irritatie te kalmeren.

6. Verzorgende alles-in-één balsems



Stop altijd een balsem in je tas die je voor verschillende droge plekjes kan gebruiken: op kloven op je handen, op je lippen, rond je neus, op je ellebogen, hielen. Of gewoon daar waar het kriebelt. Zo'n balsem bestaat het liefst uit herstellende ingrediënten (honing, calendula) in combinatie met voedende vette (bijenwas, amandelolie) die een beschermend laagje leggen. Heb je zo geen balsem in de buurt? Een gewone billenbalsem voor kleine kindjes werkt ook.

1. Black Bee Honey Balm van Guerlain € 48,50 bij Ici Paris XL

2. Skinfood van Weleda € 4,67 in natuurwinkels

3. Babe Balm € 21,10 online te koop

4. Dr PawPaw original balm € 9,99 bij bol.com

5. All Weather Cream biocare baby van Estelle & Thild € 16,90 bij Planet Parfum

6. Eight Hour Cream van Elizabeth Arden € 39,95 bij bol.com