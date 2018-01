5x zalige gezichtsmaskers die je thuis kan maken om optimaal te genieten Sophie Vereycken

21 januari 2018

18u07 0 Style De laatste dag van de week is dé dag bij uitstek om languit in de zetel door te brengen. Heb jij de luxe om te genieten van zo'n heerlijk lui dagje vandaag? Of misschien wil je net even ontspannen na een veel te drukke zondag? Dan is één van deze maskertjes alles dat je nog nodig had.

Droge huid

- 1 avocado

- 2 eetlepels yoghurt

- 1 eetlepel olijfolie

- 1 eetlepel honing

In de winter hebben we er allemaal meer last van: een ruwe en droge huid. Avocado is gelukkig niet alleen een superfood voor je lijn, maar ook voor je huid. De omega 3-vetzuren uit avocado's in combinatie met olijfolie geven je huid de verzorgende cocktail die zo dringend nodig was. Honing en yoghurt werken vooral verzachtend en anti-bacterieel. Wedden dat je huid weer heerlijk zacht en gehydrateerd aanvoelt?

Vette huid

- 1 geplette banaan

- 1/2 theelepel baking soda

- 1/2 theelepel kurkuma

Merk jij aan het einde van de dag dat jouw huid gaat glimmen? Haal dan maar een tros bananen in huis. Bananen zitten namelijk vol vitamine A, wat de celvernieuwing stimuleert en ervoor zorgt dat je poriën schoon blijven. Kurkuma gaat de strijd aan met de bacteriën die puistjes veroorzaken en baking soda absorbeert overtollig talg.

Gestreste huid

- 1 butternut pompoen, gepureerd

- 1 eetlepel honing

- 2 druppels tea tree olie

Een huid die onder stress staat, is vaak ook een huid met puistjes. En laten we daar nu écht geen boodschap aan hebben. De tea tree olie pakt dit probleem vakkundig aan, terwijl de butternut pompoen goed is voor de collageenproductie van je huid (bye bye, rimpels). De honing zorgt er dan weer voor dat dat grauwe wintervel weer gaat stralen.

Gevoelige huid

- 1 eetlepel yoghurt

- 1 theelepel honing

- 1 theelepel cacaopoeder

Merk jij in de winter dat je anders al zo gevoelige huid nog meer kuren heeft dan anders? Dan is dit yoghurt-masker de oplossing. Het zit namelijk boordevol probiotica (goede bacteriën, het nieuwe wonderkind van de skincare) en proteïnen die het irriterend effect op de huid tegengaan. De flavonoïden uit het cacaopoeder hebben bovendien een verzachtend effect, terwijl de honing de huid weer strakker maakt en hydrateert.

Geirriteerde huid

- halve komkommer, gepureerd

- 60 ml melk

- 1 eetlepel honing

- 1 eetlepel bruine suiker

Dit masker verkoelt, vermindert roodhuid en ruikt zo heerlijk dat het lijkt alsof je op een bankje in de wellness zit, niet op je keukenstoel. Bovendien werkt de bruine suiker als een zachte scrub tijdens het afwassen. Hallo, zacht babyhuidje.