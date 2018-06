5x modetrends voor mannen gespot op de catwalk Liesbeth De Corte

17 juni 2018

17u24

Bron: Global Blue, The Idle Man, The Independent 1 Style In Londen is de Fashion Week voor mannen afgelopen. Het is nu nog een jaartje wachten voor de nieuwe, voorgestelde collecties in de winkelrekken liggen, maar voor wie al goed voorbereid wil zijn, sommen we alvast de grootste trends op.

Retro sportkledij

Wereldwijd voelen alle sportievelingen zich verenigd door het wereldkampioenschap voetbal, en het lijkt wel alsof die sportieve kriebels voelbaar zijn tot bij de Fashion Week in Londen. Onder meer bij What We Wear zagen we een heleboel trainingspakken, shortjes en voetbalshirts met een flinke jaren 70, 80, 90 vibe. Maar ook Kent & Curwen stuurde z'n modellen met rugbytopjes en typische crickettruitjes de catwalk op.

What We Wear SS19. In collaboration with @dailypaper and @fillingpieces. Selected items available via whatwewear.com Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 jun 2018 om 23:23 CEST

2. Niet zo strak in 't pak

Volgens The Independent vertrekt zowat een man op tien in een kostuum naar z'n werk. Maar de overgrote meerderheid zou toch liever een outfit dragen die wat alledaagser en comfortabeler is. Ontwerpers willen daar blijkbaar een handje bij helpen, met hele loszittende, wijde, baggy kostuums.

3. Regenjassen om u tegen te zeggen

Vele ontwerpers maken zich geen illusies over de Britse én ook Belgische zomer. Zij weten: die gaat gepaard met heel wat regenbuien. Volgend jaar trekken we goed voorbereid de straat op, met uit de kluiten gewassen regenjassen.

4. De kleur geel mag knallen

De opvolger van pastelroze en lila? Geel, en dan nog in allerlei tinten: van zacht tot fel kanariegel of zelfs citroengeel. Ontwerpers als Cottweiler hulden de modellen van top tot teen in de kleur, anderen als Alex Mullins of What We Wear kozen voor subtielere combinaties.

5. Monotone outfits

Kim Kardashian bewees vorige week nog maar eens een trendsetter van jewelste te zijn door in volledig monotone outfit de deur uit te stappen. Als het van ontwerpers als Oliver Spencer, Vivienne Westwood of Xander Zhou afhangt, zijn outfits in één kleur een van de grootste trend voor volgend jaar. Welke kleur maakt niet uit, zolang je look maar monochroom is.

Spring 2019 Menswear by Oliver Spencer. #men #menswear #menstyle #spring2019 #fashion #mensfashion #runnaway #moda #oliverspencer Een foto die is geplaatst door null (@arthuraraujo22) op 11 jun 2018 om 12:59 CEST