5x de beste nieuwe producten volgens onze beautyredactrice Sophie Vereycken

10u47 0 Thinkstock Style Een nieuw seizoen betekent ook: nieuwe beautyproducten. De herfstperiode is hét uitgelezen moment om ons badkamerkastje een update te geven. Alles mag immers net iets opvallender en verzorgender. En deze producten wil je daarbij écht niet missen, beloofd.

NINA Filorga Optim-Eyes Lashes & Brows

1. Filorga Optim-Eyes Lashes & Brows

"Niet goed, geld terug." Die claim hadden ze bij Filorga met een gerust hart op de verpakking van hun nieuwe wimperserum mogen zetten, want het stimulerende serum en de verstevigende verzorging doen wat ze beloven: wimpers vermenigvuldigen én meer volume en lengte geven. Een product moet heel wat in zijn mars hebben om een plaatsje te veroveren in mijn immense beautycollectie, maar dit wimperserum is een vaste waarde geworden en koop ik vanaf nu opnieuw en opnieuw. Er zijn nog zekerheden in het leven.

- prijs: € 49,99, bij de apotheek en parfumerie ICI PARIS XL

NINA Maybelline Eyeliner Curvitude

2. Maybelline Eyeliner Curvitude

De nieuwste toevieging aan het eyelinergamma van Maybelline is een liquid liner. Niets nieuws onder de zon, hoor ik u denken, en daar hebt u groot gelijk in. Maar dankzij een subtiele knik in de verpakking zorgt de kleine eyelinerpen ervoor dat je 's morgens vroeg minstens tien minuten vroeger de deur uitkan. Een dun zwart lijntje boven de wimperrand ging eerlijk waar nog nooit zo snel. P.S. Voor wie iets meer budget heeft, is de Rollerwheel eyeliner van MAC (die zilver in de wacht sleepte op NINA's Beauty Awards) ook een topper.

- prijs: € 9,99 bij de drogisterij

NINA Nivea 1 Minute Urban Detox Mask

3. Nivea 1 Minute Urban Detox Mask

Eén minuut, meer heb je niet nodig om met een instant frisse blos de deur uit te stappen. Het 1 Minute Mask van Nivea is de ideale oplossing voor beautyfans met weinig tijd (of gewoon voor wie zelfs in de badkamer liever lui dan moe is). Het masker verwijdert dode huidcellen, reinigt de huid en helpt je in de strijd tegen pollutie. En dankzij de groene kleur kan je er rond Halloween ook nog eens je lief de stuipen mee op het lijf jagen. Dát is pas multifunctionaliteit.

- prijs: € 7,49 bij de drogisterij

NINA L'Oreal Paris Nourishing Cuticle oil

4. L'Oreal Paris Nourishing Cuticle oil

Niet alleen je huid verdient een beetje extra liefde in de herfstperiode, ook je nagels voelen al snel broos en droog aan. Dé oplossing: arganolie. Het versterkt én voedt de nagelriemen. Ideaal voor in je handtas voor onderweg of - net zoals ik - op je bureau om tussen al dat typen door even je nagels de verzorging te geven die ze verdienen.

- prijs: € 9,99 bij de drogisterij

NINA MAC & Nicki Minaj Nicki's Nude

5. MAC & Nicki Minaj

De samenwerking van MAC met Nicki Minaj is niets nieuws onder de zon. Maar dat de zangeres ook naturel kan gaan, is wél iets helemaal anders dan we gewend zijn. Nicki's Nude is een lipstick die voor heel veel verschillende huidskleuren kan werken, erg goed dekt en - niet onbelangrijk - aangenaam aanvoelt. Niet heel erg spannend, maar wel een vaste waarde in mijn handtas.

- prijs: € 19,50 bij MAC Cosmetics