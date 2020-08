50 tinten blauw: is blauw ook jouw lievelingskleur? Zo introduceer je het in je interieur Nele Annemans

29 augustus 2020

15u24 0 Style Als je de Belg vraagt naar z’n lievelingskleur dan antwoordt bijna 40 procent blauw. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van colora en BOSS paints bij 1.000 landgenoten. Toch vinden velen de kleur te opvallend voor hun interieur, maar niets is minder waar! Wij tonen je graag hoe je blauw wel mooi kan integreren in je woning. Een blauwtje lopen was dus nog nooit zo leuk!

Je zou het op het eerste gezicht misschien niet denken, maar blauw kan je bijna met alle andere kleuren combineren. Dit zijn onze favoriete combinaties!

Blauw en geel

Zon, zee, strand: dat is waar wij spontaan aan denken bij de combinatie van blauw en geel waardoor je instant summervibes creëert in je interieur. Lichtblauw en delicaat geel geven je woonruimte meer licht, donkerblauw en -geel zien er dan weer eleganter uit.

Blauw en rood

De combinatie van rood en blauw is vooral populair bij interieurs in een landelijke stijl. Combineer met een derde, lichte kleur zoals beige, crème of lichtgrijs om het geheel wat zachter te maken.

Blauw en wit

Blauw en wit is een populaire kleurencombinatie voor een maritieme woonstijl die er open en zorgeloos uitziet. Lichte materialen zoals linnen, katoen of zijde accentueren het luchtige karakter van de kleuren.

Blauw en oranje

De combinatie van blauw en oranje brengt meteen leven in je woning. Bovendien is oranje de complementaire kleur van blauw, waardoor ze erg goed samengaan.

Blauw en zwart

Ook blauw en zwart combineren erg mooi met elkaar en geven je interieur instant een chique toets.

Blauw en blauw

Tot slot kan je ook verschillende tinten blauw met elkaar combineren. Blauw heeft meer dan 180 nuances, dus experimenteer erop los!