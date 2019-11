5 x nieuwe en veelbelovende Belgische modemerken Timon Van Mechelen

21 november 2019

09u02 0 Style Van sjaals die gemaakt worden van woloverschotten en daarom betaalbaar én duurzaam zijn tot uitgepuurde en architecturale luxe-ontwerpen: er vindt in België een explosie plaats van nieuwe merken. Omdat we hier bij NINA vinden dat ondernemerszin van eigen bodem wel wat vaker in de kijker mag gezet worden, maakten we een overzicht van 5 nieuwe merken.

1. Furore

De Belgische FFDI-groep, waaronder bijvoorbeeld Julia June en Giovane vallen, lanceerde midden september een gloednieuw label genaamd Furore. Het team achter het merk laat zich hiervoor inspireren door kunst, architectuur en de natuur, wat zich uit in minimalistische kledingstukken in moderne snits en een gesofisticeerd kleurenpalet. Er werd ook veel aandacht besteed aan kwalitatieve stoffen, wat als gevolg heeft dat de kleren een relatief hoog prijskaartje hebben. Furore richt zich dan ook specifiek op de ambitieuze werkende vrouw die wel wat geld te spenderen heeft. Er wordt speciaal voor hen ook geopteerd voor kreukvrije en soepel vallende materialen, zodat de items geschikt zijn voor lange meetings en businesstrips.

Geheel mee met de tijd, kiezen ze er bij Furore ook (deels) voor om los te breken van de traditionele modekalender. Zo is er enerzijds de ‘Never Out of Stock’-collectie, een selectie terugkerende basics, en aanvullend meer verrassende ‘Limited Edition’-items.

Prijzen variëren tussen € 139 voor een sjaal en € 669 voor een jas. Meer info: furore.fashion.

2. YNGR

Na 8 jaar voor grote designers als Tom Ford en Marc Jacobs gewerkt te hebben, besloot de ex-Antwerpse modestudent Donovan Tjon dat het tijd was om zijn eigen label op te richten. Samen met architect Jan Pirenne besloot hij zicht te focussen op duurzame designertassen, en niet veel later was YNGR geboren. Alle handtassen van het merk zijn gemaakt van gerecycleerd leder dat anders op de vuilnisbelt was beland en voor het productieproces werden geen chemicaliën gebruikt. Qua look zijn de accessoires overduidelijk geïnspireerd op de hele streetweartrend, zo hebben de tassen stoere details zoals brede kilksluitingen.

De financiering komt via crowdfunding en er wordt enkel gewerkt met pre-orders (op voorhand bestellen, nvdr.) zodat er uiteindelijk geen tassen moeten worden weggegooid. Alle tassen dragen de naam van een stad die Donovan geïnspireerd heeft. Zo is er ook een ‘Antwerp’ rugzak.

Prijzen variëren tussen € 119 en € 420. Meer info: yngr.eu.

3. Leselles Knitwear

Ook bij Leselles Knitwear dragen ze duurzaamheid hoog in het vaandel, maar het merk zit wel in een lagere prijscategorie. De sjaals van het label worden ontworpen door Liesbet Allaer en zijn gemaakt van woloverschotten (mohair) die achterblijven bij Europese fabrikanten. Op die manier kan ze de prijs drukken en tegelijkertijd een ecologisch product neerzetten. De sjaals zijn in een uiteenlopend kleurenpalet beschikbaar, van aardetinten tot snoepkleurtjes. Het duurzame aspect trekt ze trouwens ook door naar bijvoorbeeld de labels waarvoor ze enkel tweederangspapier gebruikt en de verpakkingen zijn altijd plasticvrij.

Prijzen variëren tussen € 59,99 en € 89,99. Meer info: leselles.be.

4. Âme Antwerp

De twee oprichtsters van Âme Antwerp - Alizée Van Strydonck en Ysaline Grangé - ontwerpen enkel items die zijzelf elke dag opnieuw willen dragen. Dat uit zich in vrouwelijke en minimalistische snits die comfortabel zijn door de losse pasvorm en de zachte en pure stoffen waarvan ze gemaakt zijn zoals wol, kasjmier, katoen en viscose. Elk seizoen worden één à twee kleuren toegevoegd aan het verder neutrale kleurenpalet om de collecties er wat meer te laten uitspringen. Zoals de naam al zegt, wordt de kleding in Antwerpen ontworpen.

Prijzen variëren tussen € 55 voor een T-shirt en € 625 voor een jas. Meer info: ame-antwerp.com.

5. JOHNY

Onder het motto dat er al te veel van hetzelfde is, werd JOHNY opgericht. Het merk wil vooral nooit voorspelbaar zijn en altijd opvallen en dat zie je ook terug. Zo bestaat een groot deel van de collectie uit knitwear, waarbij de debardeur een grote rol speelt. Over de comeback daarvan, hadden we het trouwens hier al. Gedurfd kleurgebruik en colourblock kenmerken deze eerste collectie verder, zo worden felgeel, zachtpaars en lichtblauw bijvoorbeeld met elkaar gecombineerd.

JOHNY wil ook verantwoordelijkheid nemen en gebruikt daarom enkel dead stock (het einde van de stofrol) van voornamelijk natuurlijke en kwalitatieve materialen als zijde, wol en biokatoen. De stukken worden lokaal gemaakt, in Europa, op kleine schaal zodat er geen overproductie is. Alle knitwear wordt gemaakt in een Belgisch atelier.

Prijzen variëren tussen € 100 voor een muts en € 399 voor een jurk. Meer info: wearejohny.com.