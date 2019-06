de Bijenkorf Gesponsorde inhoud 5 x dé zomerse essentials van de solden (+ heel veel inspiratie) Aangeboden door de Bijenkorf

Solden! Voor de ene het walhalla, voor de ander een ware hel. Want: over de koppen lopen in veel te warme winkelstraten. Kledingrekken die half uit elkaar gehaald zijn. En dat ene mooie truitje dat uiteraard nét niet meer in jouw maat beschikbaar is. Herkenbaar? Gelukkig is er online shoppen!

Lekker vanuit je luie zetel. Of in je tuin met een fris drankje erbij – nog beter. Online shoppen is dé oplossing voor iedereen die geen zin heeft in de drukte van de solden. Maar waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat je niet in het wilde weg digitale winkelmandjes begint te vullen, om ze dan toch weer achter te laten? De Bijenkorf maakt het je graag gemakkelijk. Zij selecteerden hun last-minute zomertoppers die je niet mag missen: met dit lijstje shop je de mooiste zomer-essentials online aan even mooie prijzen.

Vrolijke zomerjurkjes

Verlos je benen van die strakke jeans en laat ze vrij in een jurkje met vrolijke bloemenprint. Of ga Diane Von Furstenburg achterna met een flatterende wikkeljurk. Rechtstreeks van het werk naar een barbecue met vrienden? Een blousejurk is zowel classy als hip. En ben je niet tevreden over je buikje? Losse tuniekkleedjes verdoezelen dit pijnpuntje. Ook de bohemien look, inclusief maxi-jurk, is nog altijd heel erg on trend. Keuze genoeg!

Shoes are a girl’s best friend

De sneakertrend blijft een hit bij de damesschoenen. Wat wil je, een hele dag op naaldhakken rondlopen doet geen deugd aan je voeten. En een witte sneaker past onder alles, zelfs een jurkje. Maak er het statement piece van je outfit van en ga voor een hip opvallend paar. Mag het iets eleganter, dan zijn pumps een tijdloze classic. Of kies een loafer met opvallende print om je basic outfit helemaal af te maken. Op warme dagen laat je je voeten vrij in een mooie sandaal. Ook hier is aan het comfort gedacht, met een stevige hak waar je de hele dag op kunt rondlopen. Het toppunt van comfort en fashion zijn de badslippers. Niet alleen voor aan het zwembad!

Alles bij de hand

Je hebt je alledaagse handtas die je overal mee naartoe sleurt. Praktisch, maar ook niet meer dan dat. En dat terwijl de juiste tas je outfit die ene extra geeft. En ze zijn nog nuttig ook! Neem een rugzak mee naar het werk. Je kunt er je laptop, notitieboekje en portefeuille in kwijt en je hebt je handen vrij als je moet lopen voor de trein. Heb je niets te verbergen? Goed! Want doorzichtig is de trend. Staat er een festival op de agenda deze zomer? Een heuptasje is jouw ideale gezelschap. Het hangt niet te bungelen aan je schouder, je hebt je handen vrij en je hebt je waardevolle spullen dichtbij.

Accessoires on point

Een mooi horloge geeft jouw outfit net dat tikkeltje extra. Zelfs de activity trackers die je helpen je summer body te krijgen (en behouden), zien er tegenwoordig stylish uit. Het mag ook allemaal wat stoerder en groter en sommige merken spelen daarop in met een hybride horloge dat je kan delen met je mannelijke wederhelft. Liever iets verfijnder? De keuze aan bandjes en uitvoeringen is fenomenaal. Ga je voor een tijdloze, classy look met een uniek kantje? Dan is het retro-horloge van Casio een ideale keuze.

Stijlvol naar het werk

Ideaal voor op kantoor: een stijlvolle blouse. Klasse, lekker luchtig en toch bestand tegen de koele airco. De strik is terug van nooit echt weggeweest. Opvallend aan de hals of flatterend in de taille, we zien het allemaal. De typisch zakelijke verticale streepjes blijven een hit en komen terug in alle maten en kleuren. En het liefst op een oversized hemd. Daartegenover staan de extra vrouwelijke ruches en wijde mouwen. Een dagje naar zee? Draag dan een semi-transparante blouse over je bikini en je kan zo van het strand naar het terrasje op de dijk.

Met de juiste basics kom je moeiteloos de zomer door. Van het kantoor naar de barbecue met vrienden en van de zee naar een shopnamiddag in de stad. Met de juiste accessoires ben je klaar voor een goedgevulde zomer! Bij de Bijenkorf vind je de beste stukken om je look helemaal af te maken. Shop nu op debijenkorf.be jouw last-minute zomerstuks aan een zacht prijsje.