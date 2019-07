5 x de beste badmode voor vrouwen met een stevig decolleté Valérie Wauters

16 juli 2019

12u47 2 Style Badkledij vinden die perfect past is een hele uitdaging, ongeacht je lichaamstype. Wanneer je ook nog eens voorzien bent van een stevig decolleté wordt de zoektocht nog een stukje moeilijker. Wij zochten en vonden de beste badmode voor vrouwen met een stevige boezem.

Ondergetekende spreekt uit ervaring: de zoektocht naar een bikini of badpak die helemaal ‘ongelukjes-proof’ is én er nog een beetje modieus uitziet is geen lachertje. Het laatste wat je wil is als één of andere Jersey Shore babe in een veel te klein bovenstukje de golven trotseren (want: zwaartekracht), maar je wil er natuurlijk ook niet uitzien alsof je net uit het klooster ontsnapt bent. Wij geven tips mee die jouw zoektocht naar de perfecte bikini of het ideale badpak vergemakkelijken, en selecteerden onze favorieten.

1. Kies voor een bikinitop met BH-maten

Als je wil dat je bikinitopje perfect past, kies je voor een exemplaar dat volgens beha-maten werkt. Deze geven niet alleen meer steun aan je boezem, maar zijn ook speciaal ontwikkeld om perfect aan te passen.

2. Kies een bikini of badpak dat nauw aanpast

Neen, het is geen goed idee om een bikini op badpak te kiezen dat wat aan de losse kant zit wanneer je het voor het eerst past. Wanneer je er even in beweegt of ermee in het water gaat zal het namelijk alleen maar losser en losser beginnen te zitten, waardoor alle steun die het gaf in droge toestand plots weg is.

3. Koop je boven- en onderstuk apart

Wil je een bikini kopen? Kies dan voor een exemplaar waarvan je het broekje en het bovenstukje apart kan kopen. Het gebeurt immers zelden dat zowel je boven- als onderlichaam dezelfde maat heeft. Door te kiezen voor een exemplaar dat je in aparte delen kan kopen, zorg je ervoor dat zowel je bikinitop als -broek perfect past.

1. Freya, Mariachi bikinitop, € 29,47.

2. City Chic, Corfu bikini top, € 69,95.

3. Asos Design, bikinitop, € 16,49.

4. Figleaves, botanical badpak, € 69,99.

5. Chantelle, Etincelle badpak, € 90,96.