5 x Belgische breimerken om de winter knus en stijlvol in door te komen Timon Van Mechelen

04 februari 2019

15u07 0 Style Niets beter dan warme wollen truien en andere gezellige knitwear om in te verdwijnen met deze koude temperaturen. Omdat er heel wat fijne Belgische breimerken zijn en wij talent van eigen bodem graag steunen, een lijstje van 5 van zo’n labels die je misschien nog niet kende.

1. Valentine Witmeur Lab

Wollen truien en accessoires met grafische prints op in felle kleuren is zowat het handelsmerk van de Brusselse Valentine Witmeur. Ze studeerde eerst communicatie, trok daarna naar Milaan om Brand Fashion Management te volgen, werkte even voor de luxegroep Smets om uiteindelijk haar eigen gelijknamige merk op te richten: Valentine Witmeur Lab. Lange tijd ontwierp ze enkel voor vrouwen, maar omdat er naar eigen zeggen zoveel vraag naar was, maakt ze sinds vorig seizoen ook truien voor mannen.

Prijzen vanaf € 250 voor een trui. Meer info: valentinewitmeurlab.com.

2. Howlin’

In minder dan tien jaar baande het breigoedlabel van de Antwerpse broers Jan en Patrick Olyslager zich discreet een weg naar de meest exclusieve multimerkenboetieks wereldwijd. Hun truien en accessoires gaan nu de toonbank over in steden als Tokio en New York en op de luxewebshop voor mannen Mr.Porter is Howlin’ zelfs één van de vijf best verkochte knitwearlabels. De Antwerpenaren houden van colour-blocked blikvangers, maar ontwerpen even goed ook meer tijdloze basics.

Prijzen vanaf € 165 voor een trui. Meer info: howlin.eu.

3. WEHVE

De Brusselse Gesine Holschuh is de oprichtster van WEHVE, een accessoire/modemerk dat onder andere handgeweven poncho’s, sjaals en cardigans laat maken in Uruguay. Het duurzame en ethisch aspect is erg belangrijk voor haar, dus werkt ze voor haar collecties enkel samen met coöperatieven die werken volgens de fair trade principes. Dat maakt de stukken ietsje duurder, maar je krijgt er tenminste wel eerlijke producten voor in de plaats die er bovendien ook nog een stijlvol uitzien.

Prijzen vanaf € 300 voor een trui. Meer info: wehve.com.

4. Aymara

De Belgische ingenieur Sven Van Gucht en de Peruviaanse reisagent Yannina Esquivias ontmoetten elkaar tijdens een sabbatical. Ze ruilden hun job in voor een breiatelier in haar thuisland en lanceerden in 2007 hun eigen breilabel Aymara. De naam verwijst naar native inwoners van de Zuid-Amerikaanse Andes. Ondertussen worden de collecties van Aymara ontworpen in een atelier in België, de productie gebeurt nog steeds in het familie atelier in Peru, waar meer dan 60 vaste werkkrachten voor een fair loon de producten realiseren.

Prijzen vanaf € 159 voor een trui. Meer info: aymara.be.

5. I Love Mr Mittens

Ook voor het Belgisch-Australische breimerk I Love Mr Mittens staat duurzaamheid voorop. Alle stuks zijn gemaakt in 100% Pimakatoen of 100% wol en worden op duurzame wijze vervaardigd. Oprichtster Stephanie kwam op het idee toen ze een bezoek bracht aan een breicafé in New York. Ondertussen is haar passie voor handgemaakt breigoed uitgegroeid tot een internationaal gegeerd knitwear label, I Love Mr Mittens, dat wereldwijd in gerenommeerde boetieks verkocht wordt.

Prijzen vanaf € 297 voor een trui. Meer info: ilovemrmittens.com.