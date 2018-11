5 warme parfums voor koude herfstdagen Valérie Wauters

16 november 2018

10u49 0 Style De dagen worden weer korter en kouder. Het ideale moment om naast warme jassen en truien ook enkele warme geuren in huis te halen. Wij zijn weg van deze heerlijke parfums, geknipt voor het najaar.

1. Tom Ford, Lost Cherry, € 270 (50ml) bij o.a. Ici Paris Xl & Parfuma.

Een robuuste oosterse gourmandgeur met zwarte kers, bittere amandelolie, griotte siroop, Peru balsem en geroosterde tonkaboon. Dit is een geur waarin lieftalligheid en verleiding elkaar tegenkomen.

2. Guerlain, Musc Noble, € 155 (125 ml), in de parfumerie.

Een sensueel parfum met een mysterieuze, warme en poederachtige muskusgeur, omgeven door een intense geur van rozen, een kruidig leereffect van saffraan en een hart van cederhout.

3. Givenchy, L’Interdit, € 96 (50 ml), in de parfumerie.

Met deze geur van verbondenheid zet Givenchy vrouwen aan om te breken met conventies. Het is een krachtige, memorabele en elegante geur met noten van oranjebloesem, jasmijn en tuberoos in een rokerig hart van vetiver en patchoeli.

4. Le Labo, Tonka 25, € 152 (50 ml), bij Le Labo en Skins Cosmetics.

Tonka 25 is een donkere geur. Het verslavende, warme parfum doet denken aan vochtige, zomerse boslucht in combinatie met muskus en vanille. De hoofdnoten van Tonka 25 rusten op oranjebloesem, Atlas-cederhout, styraxhars, tonkabonen en muskus.

5. The Body Shop, Black Musk Night Bloom, € 35 (60 ml) bij The Body Shop.

Deze intense, mysterieuze variant op de iconische geur Black Musk is een ode aan de verleiding en neemt je mee naar de sferen van duizend-en-een nacht, dankzij de sensuele geurakkoorden die samen een unieke bloemige, oriëntaalse compositie vormen. Sprankelende, verleidelijke muskakkoorden omhullen ylang-ylang-essence, zwoele heliotroop, en patchoeli voor een warm, rokerig accent.