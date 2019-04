5 vragen aan Céline Dion: “Ik heb me nog nooit zo mooi en sterk gevoeld als nu” Timon Van Mechelen

18 april 2019

09u03 0 Style Op haar 51ste is Céline Dion het nieuwe gezicht van l’Oréal Paris. “Dat heb ik nooit zien aankomen, zeker niet op mijn leeftijd”, zegt ze daar zelf over. Naar aanleiding daarvan 5 vragen aan de Canadese zangeres over leeftijd, beauty en haar carrière.

1. Heb je ooit het gevoel dat je terug in de tijd zou willen gaan, nu je 51 bent?

Céline: “Ik voel me zo goed in mijn vel nu dat ik zelfs niet wil nadenken over mijn twintiger- en dertigerjaren toen ik nog volop mezelf aan het leren kennen was. De afgelopen jaren ben ik zoveel gelukkiger en stabieler geworden door mijn passies, mijn werk, vriendschappen en het ouderschap. Ik heb mezelf omarmd nu en ik voel me vrij om te doen wat ik wil, wanneer ik dat wil en me wie dat ik dat wil. Ik heb me nog nooit zo mooi en sterk gevoeld en volgens mij kan het alleen maar in stijgende lijn gaan. Vandaag is het begin van de rest van mijn leven en ik wil nooit meer terug gaan in de tijd, ik wil alleen vooruit gaan.”

2. Hoe komt het dat je nu beter in je vel zit dan vroeger?

“Het verliezen van mijn man, hem zien lijden, heeft me veel pijn gedaan. Ik wist dat ik hem moest loslaten in vrede en dat ik niet egoïstisch moest zijn om toch te proberen hem iets langer hier te houden. Ik zie hem nu terug in de ogen van mijn kinderen en dat maakt me sterker. Het heeft me terug op het podium geholpen, weer naar buiten gekregen. Ik blijft nu hard werken en heb nieuwe passies gevonden zoals dansen en heb ook veel nieuwe vrienden gemaakt.”

3. Je zou je eigen make-up doen voor shows, klopt dat?

“Ik hou ervan om met make-up te experimenteren. Ik start mijn routine altijd met mijn gezicht goed schoon te maken en in te smeren. Dat vind ik heel belangrijk. Dan doe ik een lichte concealer onder mijn ogen zodat ik wakkerder lijk en een beetje poeder om de make-up te fixeren. Mijn wenkbrauwen inkleuren met een wenkbrauwpotlood helpt om mijn gezicht meer in balans te brengen.”

4. Wat betekent mode voor jou?

“Ik blijf mode boeiend vinden, het laat me toe om mezelf uit te drukken en om creatief te zijn op een manier die anders is dan met muziek. Ik kan mijn stijl van de ene dag op de andere compleet omgooien en bijna een ander persoon worden. Ik hou ervan om ermee te spelen en om risico’s te nemen. Ik geloof er sterk in dat je jezelf nooit te opvallend kan kleden. Hoe meer, hoe beter.”

5. Welk moment in je carrière is je het meest bijgebleven tot nu toe?

“Ik denk ‘My Heart Will Go On’ zingen op de Academy Awards in 1998. Ik was al gepassioneerd door muziek en mijn carrière, maar toen is het pas echt allemaal begonnen.”