5 verrassende kleurencombinaties die je eens moet uitproberen Timon Van Mechelen

12 april 2018

15u33 0 Style De lente is in het land, het ideale moment dus om die stijlsleur te doorbreken en eens wat anders te dragen dan je gewoon bent. Deze verrassende kleurencombinaties keken we af van de catwalk, en zorgen hopelijk voor een nieuwe frisse wind in je garderobe.

1. Roze en rood

Geen hippere kleurencombinatie dan roze en rood momenteel. Onder andere gespot bij Isabel Marant, Oscar de la Renta, Opening Ceremony en Hermès.

2. Abrikoos en huidskleur

Abrikoos en huidskleur werden à volonté gecombineerd in de laatste lente- en zomercollectie van het Franse Jacquemus. Een combinatie die we zelf nooit hadden bedacht, maar heerlijk doet wegdromen naar betere oorden. Om helemaal eerlijk te zijn moeten we wel toegeven dat deze combinatie stukken beter staat op een donkere huid.

3. Kaki en knalroze

Omdat kaki en knalroze zo contrasteren, combineren ze net mooi samen. De groene aardetint zorgt ervoor dat je niet op een wandelende Barbiepop lijkt en het roze maakt je look toch een tikje vrouwelijker. Onder andere gespot op de catwalk bij Attico en Balenciaga.

4. Geel en bruin

We schreven eerder al dat geel dé trendkleur van het moment is en in dat artikel legden we ook uit dat geel mooi combineert met warme tinten. Bruin is er daar één van. Zeker okergeel en bruin samen stralen warmte uit, ideaal voor grijze regenachtige dagen als vandaag.

5. Millennial pink en lavendel

Je lijkt een béétje op een snoepje als je deze twee kleuren combineert, maar als je er stoere en ietwat grove sneakers onder draagt, kan het best. Afgekeken van de Nederlandse ontwerper Sies Marjan, maar ook vaak gespot op straat tijdens de afgelopen modeweken.