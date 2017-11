5 trends uit de vroege jaren 2000 die nu terug in de mode zijn & hoe je ze draagt Timon Van Mechelen

De 'noughties' of de vroege jaren nul staan niet bekend als meest stijlvolle periode in onze geschiedenis, en toch maken heel wat trends nu hun comeback. Denk aan gekleurde zonnebrillen en minirokjes. Wij leggen uit hoe je deze vreselijke miskleunen van mode-items toch (terug) op een modieuze manier draagt.

Gekleurde zonnebrillen

Bruno Press/Photo News Carmen Elektra in 2000 vs. Selena Gomez in 2017

In de vroege jaren 2000 vonden zonnebrillen met getinte glazen gretig aftrek bij sterren zoals Britney Spears en Carmen Electra. Dankzij modelabel Gucci staan ze nu alweer een tijdje terug op de radar van fashionista’s. Eigenlijk op exact dezelfde manier gedragen als toen. Kies voor een klein John Lennon-brilletje als je een statement wil maken. De klassieke modellen zoals de Aviator of Wayfarer met gekleurde glazen zijn wat subtieler.

Logo T-shirts/truien

Photonews Paris en Nicky Hilton in 2004 vs. Kendall Jenner en Haily Baldwin in 2017.

Logo’s op T-shirts en truien kunnen weer, kies alleen voor andere kleurencombinaties dan de Hiltons deden in de jaren ’00. In de collectie van Erdem voor H&M zaten bijvoorbeeld een aantal mooie sweaters met logo op, in klassieke tinten zoals donkerblauw, zwart en wit. Streetwearmerken hebben ook altijd toffe T-shirts en truien met hun logo op, en zoals je kunt zien verkoopt Dior zelfs bijna exact dezelfde T-shirts als ze deden in de vroege jaren 2000.

De minirok

Photo News Mischa Barton in 2005 vs. Alicia Vikander en Bella Hadid in 2017.

We zien steeds vaker korte rokjes opduiken in het straatbeeld, ook al is het buiten ondertussen ijskoud. Erg belangrijk is om de rest van je outfit simpel te houden als je kiest voor een minirok, anders zie je er al snel uit als The O.C.-actrice Mischa Barton in 2005. Draag niet te veel juwelen, en combineer bijvoorbeeld met een losse wollen trui en toffe sneakers.

Fluwelen trainingspakken

Bruno Press/Photo News Britney Spears in 2003 vs. een model op de catwalk van Vêtements in 2017 .

We schreven eerder al eens dat fluwelen trainingspakken, met name die van Juicy Couture, aan een comeback werken. Ze waren zelfs te zien op de catwalk bij Vêtements, het hipste modelabel van het moment. Een volledige fluwelen look moet je durven dragen, en doet toch al héél snel denken aan Britney Spears en Paris Hilton in de jaren ‘00. Maar een fluwelen jasje in combinatie met pakweg een kostuumbroek en toffe enkellaarsjes, staat dan weer wél tof. Omgekeerd staat een trainingsbroek ook leuk met een hemd en blazer. Probeer altijd te combineren met iets chiquer, zodat de balans goed zit.

Jeans met lage taille

Photonews/ Bruno Press Keira Knightley in 2004 vs. Bella Hadid in 2017.

De meeste vrouwen zijn tegenwoordig verknocht aan hun jeans met hoge taille, maar een beetje variatie kan nooit kwaad, dus kies eens (terug) voor een broek met lage taille. Combineer dan wel niet met een kort topje en navelpiercing, maar draag er iets langer boven. Al is een klein streepje bloot zeker niet verboden.