5 tips voor kleur in huis zonder je muren te verven

13 november 2018

Bron: Vogue 0 Style Dankzij de Scandinavische trend is wit al jaren de dominante kleur in huis, en zéker voor meubels en muren. Maar verandering is in zicht: deze winter mag je interieur opnieuw knallen met warme, donkere kleuren. Geen tijd of zin om je muren te voorzien van een likje verf? Dankzij deze 5 tips krijgt je stekje meer kleur, maar op een subtiele manier.

Kies voor opvallende accessoires

De gemakkelijkste manier om je interieur een kleurrijke update te geven, is door enkele nieuwe accessoires te kopen. Een lamp, kussen of tapijt: ga voor een stuk dat onmiddellijk in het oog springt. “Een extra voordeel? In tegenstelling tot de verf op je muren kan je deze decoratiespullen snel en simpel vervangen”, vertelt interieurontwerper en creative consultant Matilda Goad. “Hierdoor kan je de trends volgen, ook al bestaat de kans dat je die spullen binnen enkele jaren dan beu gezien bent.”

Gebruik je plafond voor een dramatisch effect

Bij het inrichten van een woonst hebben de meeste mensen amper oog voor het plafond. Zonde, zegt Goad. “Wie een statement wil maken, kan het plafond voorzien van een glossy verflaag. Zeker bij je eetkamer is dit een goed idee”, vindt de interieurexpert. “Het beste effect krijg je als de muren en het plafond dezelfde kleur hebben. Steek enkele kaarsen aan, en dankzij de reflectie van het plafond creëer je in een wip een magisch sfeertje.”

Knutsel met je kaders

“Ik vind het leuk om met verschillende kleuren te experimenteren. Zo hang ik mijn kaders op aan een muur in een opvallend kleurtje, zoals donkerblauw, kaki of mosterdgeel”, bekent Goad. Is het verven van een muur niet aan jou besteed? Zoek dan enkele ludieke kaders, geef ze een kleurtje en vul ze met leuke postkaartjes, posters of botanische prints.

Speel met je meubels

Goad: “Je kan niet alleen experimenteren met je kaders, maar ook met je meubels. Heb daarbij oog voor de kleine details.” Ga eens snuisteren op een tweedehandsmarkt, vintageshop of op de zolder van je oma. Wie weet kom je enkele stuks tegen die je een tweede leven kan geven met een goede schuurbeurt en een hip kleurtje, zoals felrood, pastelroze of muntblauw.

Let op alle details

“Mijn tip voor een klein, subtiel kleureffect? Bekleed de binnenkant van je lades met een zachtroze stof van vilt. Dat is zo’n gemakkelijk materiaal om mee te werken, maar je krijgt wel een groots effect. Durvers kunnen ook hun deuren en raamkozijnen in een fel glossy kleurtje verven.” Eyecatcher-effect gegarandeerd.