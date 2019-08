de Bijenkorf Gesponsorde inhoud 5 soorten handtassen die elke outfit af maken Aangeboden door de Bijenkorf

Vergeet schoenen, hét ultieme modeaccessoire is de tas. Een look kan je helemaal ‘maken’ of ‘breaken’ met de juiste of verkeerde tas. Maar wat zijn de tassen die op dit moment trending zijn en hoe draag je ze? Vijf vuistregels voor de fashionista die – geef maar toe – in elk van ons schuilt.

De nieuwe najaarsmode is er een om helemaal blij van te worden, met dank aan de vele spannende contrasten. Warme kleuren in combinatie met ‘coole’ materialen, aansluitende topjes boven wijd uitwaaierende rokken, strakke jasjes op comfy broeken... Bij elke look past een tas die het plaatje helemaal af maakt. Maar hoe begin je aan je eigen mini-make-over? De Bijenkorf maakt het je gemakkelijk. Zij selecteerden vijf modellen waarmee je altijd goed zit, zolang je maar weet welk model je wanneer moet dragen.

1. De handtas: mini of maxi, maar altijd classy

Dé klassieker onder de klassiekers is de zwarte, lederen handtas. Maar klassiek wil nog niet zeggen dat je tas boring moet zijn. Ten eerste: investeer in een tas van een topmerk. De favorieten van de Bijenkorf zijn bijvoorbeeld Furla, Michael Kors en Coach. Ten tweede: let op de details, want die maken van jouw tas een echte eyecatcher. Ten derde: kies qua grootte en vorm een tas die bij jouw persoonlijkheid past. Een grote totebag als je zelf redelijk ‘petite’ bent en altijd in een strak broekpak rondloopt, is een no-go. Als je budget het toelaat, vul je tassencollectie dan aan met een kleurrijk(er) exemplaar. Een lichtere kleur voor de lente en de zomer is een aanrader: van roomwit over beige tot camelbruin, kies vooral een de kleur waar je niet snel op uitgekeken raakt.

Dresscode: past bij elke geklede en zakelijke outfit voor overdag, geeft een feestelijk accent aan je ‘avondje uit’-look.

Kijk op deBijenkorf.be voor een prachtige selectie handtassen in elke maat, kleur en prijsklasse.

2. De schoudertas: functioneel én stijlvol

Omdat je nu eenmaal graag je handen vrijhoudt, is de schoudertas het summum van comfort. Een schoudertas oogt losser en nonchalanter dan een echte handtas, zonder dat je aan stijl moet inboeten. Sla twee vliegen in een klap en kies een handtas met afneembare schouderriem: pure win-win! Wij smullen alvast van deze modellen, allemaal verkrijgbaar bij de Bijenkorf.

Dresscode: passe-partout model voor overdag, ook geschikt voor niet al te formele party’s.

3. De clutch: rode-lopergevoel

Een feestelijke outfit maak je pas écht af met een clutch. Van oversized tot een envelopmodel: iedereen staat geweldig met een clutch. Wees zeker niet bang voor een opvallend kleurtje: sommige vrouwen dragen een armband, jij draagt een clutch.

Dresscode: de absolute finishing touch van elke feestelijke outfit.

4. De shopper: niet alleen om te shoppen

Met een shopper kun je natuurlijk gaan shoppen, maar neem de naam toch maar niet te letterlijk, want eigenlijk slaat de term vooral op het formaat. Een maatje meer heb je vaker nodig dan je denkt: je bergt er moeiteloos je laptop, een stapel tijdschriften of documenten in op, zonder dat het lijkt alsof je met een boodschappentas aan het rondzeulen bent. Gouden tip: ga voor een model met een mooie vorm van een mooi merk. Zo gaat die shopper van jou er nooit ‘goedkoop’ uitzien.

Dresscode: ideaal voor elke dag, ook om mee naar het werk te nemen.

5. Het heuptasje: kleurrijk en pittig

Dé it-bag van afgelopen zomer, maar ook dit najaar niet weg te denken uit het modebeeld. Met de nadruk op ‘mode’, want de kleurrijke heuptasjes van nu lijken in niets meer op die vorm- en kleurloze zakken die vroeger aan onze taille bungelden. Wist je dat zelfs gerenommeerde ontwerpers als Marc Jacobs zich aan een ontwerp waagden? En wat goed genoeg voor Marc Jacobs is, is goed genoeg voor ons! Kijk maar eens bij de Bijenkorf.

Dresscode: ideaal om een onopvallende outfit wat extra pit te geven.

Met de juiste tas ben je helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Op debijenkorf.be vind je de 1001 tassen in alle mogelijke materialen, vormen en kleuren om jouw look helemaal af te maken.