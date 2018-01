5 sneakertrends die je de komende maanden overal gaat zien Timon Van Mechelen

31 januari 2018

11u23 1 Style Sneakers zijn populairder dan ooit. Iedereen draagt ze, een kandidate uit 'Blind Getrouwd' trouwde er begin deze week zelfs in. Wij sommen de 5 grootste sneakertrends van het moment op, met telkens een paar schoenen bij die je kunt kopen.

Orthopedische schoenen

‘Ugly Dad Sneakers’ of in de volksmond ‘orthopedische sneakers’ zijn overal tegenwoordig. In 2013 in de markt gezet door de Belgische ontwerper Raf Simons met de Ozweega sneakers, in 2014 (her)wonnen de New Balance 990 loopschoenen aan populariteit dankzij de Norm Core trend en toen waren er vorig seizoen plots de Triple S sneakers van Balenciaga. Ondanks hun prijskaartje van om en bij 700 euro, veruit de meest gedragen schoenen tijdens de afgelopen modeweken. Ondertussen zijn ook andere merken als Gucci, Acne Studios en zelfs Chanel op de kar gesprongen en hebben ze allemaal wel één paar hele onelegante sneakers in hun collectie zitten. Hoe lelijker hoe beter is hier de regel.

1. Gucci, € 750, online en in de winkels te koop.

2. New Balance, € 199,95, via Zalando.

3. Acne Studios, € 390, online en in de winkels te koop.

Nike Air Jordan 1

Sinds hij met het winnende punt North Carolina de overwinning in de nationale kampioenschappen bezorgde, is Michael Jordan niet meer weg te denken uit het basketbal. Hij verscheen in 1985 op het veld in de originele Air Jordan I, waarna de sneakers meteen een instant hit werden. Uit de mode zijn ze nooit gegaan, maar dankzij de samenwerking tussen Nike en Virgil Abloh van het hippe label Off-White, scheren ze zoveel jaar later opnieuw hoge toppen. Zo veel zelfs, dat het ondertussen moeilijk geworden is om nog een paar te bemachtigen.

1. Nike Air Jordan Mid, € 110, online te koop via Nike.

2. Nike Air Jordan 1 Retro High Og, € 154, via Footshop.eu.

‘Gum soles’

Mag het voor jou iets verfijnder zijn? Koop dan een paar sneakers met een zogenaamde ‘gum sole’ oftwel een rubberen zool. Die voelen heel retro aan, maar het grootste voordeel is dat ze (zichtbaar) helemaal niet zo snel vuil worden. Vans verkoopt ze al jaren, maar ook andere merken als Adidas en Veja hebben toffe exemplaren in hun collectie zitten.

1. Veja, € 125, o.a. online te koop.

2. Vans, € 80, online en in de winkels te koop.

3. Adidas, € 110, via & Other Stories.

De Nike Air Max

Hoewel Adidas het al een tijdje goed doet, blijft Nike toch de grote sneakerkampioen. Hun Air Max spotschoen doet het al jaren (weer) goed, maar blijft ook in 2018 erg populair. Door nieuwe modellen zoals de Air Max 270, maar ook de Air Max 95, 97 en 98 zal je dit jaar nog veel zien voorbijkomen.

1. Nike Air Max 98, € 179,95, via Avenue Store.

2. Nike Air Max 97, € 189,99, via Snipes.

3. Nike Air Max 95, € 170, via Nike.

Soksneakers

De combinatie van sokken en sneakers in één is ook al zo’n trend die al jaren in opmars is, maar nu pas écht lijkt door te breken. En dat hebben we allemaal te danken aan modehuis Balenciaga. Ze lijken misschien enkel weggelegd voor durvers op modevlak, maar zijn eigenlijk verrassend draagbaar. Heel wat grote modehuizen hebben soksneakers in hun collectie zitten, maar ook kledingketens als Zara en H&M doen lustig mee.

1. Balenciaga, € 550, o.a. online te koop.

2. Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.

3. Reebok, € 99,95, via A Few Store.