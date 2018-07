5 sandalentrends die ideaal zijn met deze hittegolf Timon Van Mechelen

27 juli 2018

09u11 0 Style Het is officieel te warm om nog gesloten schoenen te dragen, hoog tijd dus voor een overzichtje van de belangrijkste sandalentrends voor de zomer. Van gevlochten en wit tot de oh zo populaire badsloefkes, wij zetten ze allemaal op een rij.

Gevlochten

Het typische omaschoeisel van weleer is tegenwoordig niet meer saai en oubollig maar net erg hip. De kleuren bruin en zwart zijn favoriet, en kan zowel met hakje onder of zonder. Combineert mooi onder een jeansbroek of zelfs een joggingbroek voor wie durft.

1. Zara, € 39,95, online en in de winkels te koop.

2. Carrie Forbes, € 119,00, via Matches Fashion.

3. COS, € 89,00, online en in de winkels te koop.

Touw

Sandalen van touw zijn veruit dé grootste trend voor de zomer. Ontwerpster Phoebe Philo introduceerde de stijl al een tijdje geleden op de catwalk van Céline en nu lijkt iedereen overstag te gaan. Extra voordeel: je kunt ze heel makkelijk afwassen en ze zijn ook nog eens vegan (tenzij ze een lederen zool hebben).

1. Nomadic State of Mind, € 85,00, via Urban Outfitters.

2. & Other Stories, € 65,00, online en in de winkels te koop.

3. Topshop, € 42,00, online te koop.

Grof geschut

Het hoeft niet allemaal fijn en vrouwelijk te zijn deze zomer. Bruuske sandalen, vaak met dikke studs op, passeerden al veel tijdens de modeweken en hebben nu ook hun weg naar de straat en de modeketens gevonden. Gaat goed samen met hele sierlijke jurkjes en rokken, dat contrast maakt je look net interessant.

1. Dr. Martens, € 150,00, online en in de winkels te koop.

2. Marni, € 590,00, via Net-a-Porter.

3. Even & Odd, € 19,95, via Zalando.

Wit

Vorige zomer waren witte sandalen al populair, en het lijkt er niet op dat die trend direct weg zal gaan. Staat natuurlijk wel het mooist als je benen een kléin beetje gebruind zijn.

1. What For, € 72,50, online te koop.

2. Birkenstock, € 99,00, via Arket.

3. Sandro, € 122,50, via de Bijenkorf.

Badsloefkes

Dat badsloefkes of sletsen nu ook buiten de badkamer gedragen kunnen worden, kon je hier al lezen. De leukste exemplaren vind je hieronder.

1. Adidas x Raf Simons, € 60,00, via Voo Store.

2. Paul Smith, € 200,00, online en in de winkels te koop.

3. Nike, € 32,00, online te koop.