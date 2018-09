5 parfums die perfect zijn voor de overgang van zomer naar herfst Valérie Wauters

11 september 2018

12u01 0 Style Nog niet helemaal klaar om de zomer volledig achter je te laten? Maak dan de overgang van zomer naar herfst iets draaglijker met een van deze parfums. Zij zorgen er immers voor dat de transitie van zomer naar herfst nooit lekkerder heeft geroken.

1. Fever, Jimmy Choo, € 92,90 (100 ml)

Dit weelderige, verleidelijke parfum opent met fruitige noten van zwarte pruim, lychee en grapefruit. De basisnoten van tonkaboon en sandelhout zorgen ervoor dat deze geur op de best mogelijke manier bedwelmend is. Ideaal voor extraverte vrouwen die bruisen van energie.

2. Stories, DKNY, € 81,90 (100 ml)

Stories werd geïnspireerd door de eindeloze mogelijkheden van New York City. Het parfum vertelt het verhaal van een dynamische vrouw die zichzelf en haar leven uitvindt en heruitvindt. Dat doet het parfum met de hulp van noten van onder andere roze peper, zwarte kardemom (uit de gemberfamilie), jasmijn, sandelhout en amber.

3. Girl of Now, Elie Saab, € 92 (90 ml)

Wie op zoek is naar een heerlijke bloemengeur is bij Girl of Now aan het juiste adres. Verslavende noten van amandel worden aangevuld met facetten van oranjebloemsem en het kruid patchoeli, de signatuur van het merk Elie Saab. De topnoten van geroosterde pistache en sappige peer geven dit parfum daarnaast een originele opener. Dankzij basisnoten van tonkaboon en amandelmelk blijft Girl of Now heerlijk lang hangen.

4. Joy, Dior, € 144,05 (90ml)

Dit parfum is de perfecte harmonie van een poederige muskusgeur, in combinatie met noten van bergamot, jasmijn, mandarijn en roos van Grasse. Het resultaat is een geur die helder en weldadig is, en meteen tot de verbeelding spreekt. Dior probeert met dit parfum blijdschap te vangen in een geur, en slaagt daar wonderwel in.

5. Honeysuckle & Davana, Jo Malone, € 109 (100ml)

Het ongetemde karakter van de slingerplant kamperfoelie wordt gevangen in een parfum. Honeysuckle & Davana van Jo Malone bevat daarnaast frisse noten van roos, een fruitige twist van de etherische olie davana en een houtachtige ondertoon van mos. Deze geur doet je dromen van warme dagen op het Engelse platteland.