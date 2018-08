5 oogcrèmes die bijna beter zijn dan een nachtje slapen Valérie Wauters

28 augustus 2018

16u59

Bron: Byrdie 0 Style Een goede oogcrème is essentieel in je beautyroutine, dat weet iedereen. Maar welke crème je juist moet gebruiken hangt af van de specifieke noden van je huid. Wij zetten de 5 beste oogcrèmes van het moment graag even voor je op een rijtje, zodat jij binnenkort door de bomen het bos weer ziet.

Eerst en vooral is het belangrijk om het probleem te definiëren dat jij wil aanpakken. Heb je last van donkere kringen onder je ogen? Zijn het eerder fijne lijntjes, een droge huid of rimpels die je zorgen baren? Of ben jij één van de ongelukkigen die elke ochtend wakker wordt met gezwollen kussentjes onder de ogen? Voor elke nood bestaat er wel een crème, de kunst is alleen om er de juiste uit te kiezen.

Wegwijs in de ingrediënten

De huid rondom je ogen is erg gevoelig. Het is dus belangrijk dat je er niet eender wat op smeert. Gebruik daarom zoveel mogelijk ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Die zullen het minst irritatie veroorzaken. Kombucha is het nieuwe wonderingrediënt dat in de toekomst steeds vaker in beautyproducten gebruikt zal worden. Het werkt vooral tegen de kussentjes onder je ogen, en zorgt ervoor dat je in geen tijd een heldere uitstraling krijgt. Donkere cirkels kunnen dan weer weggewerkt worden met peptiden. Hematiet is ideaal voor wie last heeft van fijne lijntjes en rimpels. Dit rotsextract is rijk aan ijzer en zal de huid strakker en steviger maken door de collageenproductie te stimuleren. Daarnaast is bitamine C een goed ingrediënt om in de gaten te houden in je oogcrème, vermits het de eerste tekenen van huidveroudering bestrijdt. Cafeïne is dan weer ideaal om kussentjes en donkere kringen onder je ogen weg te werken.

Style Onze favorieten

1. The Eye Concentrate, La Mer, € 195,90

Met een beetje van dit concentraat kom je al een heel eind. Deze oogcrème bevat de legendarische Miracle Broth van La Mer en pakt oppervlakkige huidverkleuringen, fijne lijntjes, rimpels en donkere kringen aan.

2. Midnight Recovery Eye, Kiehl’s, € 35,50

Wie deze oogcrème gebruikt springt ’s ochtends gegarandeerd met een wakkere blik z’n bed uit. Hij bestrijdt kussentjes onder de ogen en maakt de huid gladder.

3. Génifique Yeux Light Pearl, Lancôme, € 54,50

Dit verkoelende serum maakt de oogcontouren strakker en verlicht de teint. Het koele metaal van de applicator zorgt er daarnaast voor dat bloedvaatjes vernauwen waardoor donkere kringen minder zichtbaar worden.

4. Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, Estée Lauder, € 52,90

Deze oogcrème wil de zichtbare impact van slaapgebrek, uv-stralen, vervuiling en blauw licht voorkomen. Vermindert fijne lijntjes, wallen en een droge huid en verlicht donkere kringen in slechts drie weken.

5. Beaume Efficace Pour Le Contour des Yeux et des Lèvres, Sisley, € 100,50

Deze balsem werd speciaal ontwikkeld om fijne lijntjes minder zichtbaar te maken en uitdroging van de huid en zwellingen onder de ogen tegen te gaan.