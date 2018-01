5 nieuwe modemerken voor volslanke dames Timon Van Mechelen

17u02 1 Instagram @premme.us Style Het is voor vrouwen met een maatje meer niet altijd gemakkelijk om leuke, laat staan hippe, kleren te vinden. Al is er beterschap in zicht. Grote modeketens als Mango en H&M hebben ondertussen specifieke plussize collecties en er worden ook steeds meer nieuwe merken gelanceerd die zich richten op de volslanke medemens. Met ontwerpen die minstens even leuk zijn als die voor magere vrouwen dan. 5 van die labels op een rijtje.

1. Ashley Nell Tipton

Ashley won in 2015 de Amerikaanse realitywedstrijd Project Runway. Daarmee was ze de eerste ontwerpster voor plussize mode die met de hoofdprijs van de show ging lopen. Ze ging aan de slag bij een grote modeketen, maar startte in november van vorig jaar haar eigen gelijknamige merk op. Naar eigen zeggen weet ze dankzij haar eigen volle figuur perfect wat jonge vrouwen met een maatje meer willen dragen. Haar collecties zijn speels, trendy en ook nog eens betaalbaar.

Ashley Nell Tipton

2. Alpine Butterfly

Als kleren vinden al moeilijk is als je wat voller bent, is zwemkledij helemaal een ramp. Dat ondervond ook voormalig Guess-model Olga Caro toen ze met haar nichtje ging shoppen en maar geen leuke bikini in haar maat vond. Dus lanceerde ze Alpine Butterfly, zwemkledij voor plussize dames. Goedkoop zijn de bikini’s en badpakken niet, een topje alleen al kost minstens 112 euro, maar ze zien er wel prachtig uit.

Alpine Butterfly

3. plus BKLYN

Net als bij de voorgaande merken, werd ook plus BKLYN opgericht door een dame die uit eigen ervaring leerde dat het knap lastig is om toffe kleren te vinden als je voller van figuur bent. Plus BKLYN is een winkel in Brooklyn in New York, maar gelukkig voor ons hebben ze ook een webshop. De stijl lijkt een beetje op die van Ashley Nell Tipton, jong en hip en ook erg betaalbaar.

plus BKLYN

4. Premme

Aan het hoofd van Premme staan Gabi Gregg en Nicolette Mason, twee vrouwen die voor ze hun eigen merk oprichtte, modejournaliste waren bij Marie Claire en InStyle. Allebei vonden ze dat de industrie nog veel te weinig modieuze kleuren voortbrengt voor plussize dames, dus kropen ze zelf achter de ontwerptafel. Met – hoe kan het ook anders – collecties die high fashion uitstralen, maar dan aan betaalbare prijzen als resultaat.

Premme

5. All 67

All 67 is een beetje een buitenbeentje in deze lijst, ten eerste omdat het gerund wordt door een man en ten tweede omdat de ontwerper alleen lederen jasjes verkoopt. 67 om precies te zijn. Ze zijn beschikbaar in zwart glad leder en bruin suède en Lea DeLaria oftewel Boo uit ‘Orange is the New Black’ is één van de gezichten van het merk.

All 67