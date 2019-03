5 nieuwe kleurencombinaties om mee te experimenteren deze lente Timon Van Mechelen

12 maart 2019

10u04 0 Style Binnen een paar dagen gaat de lente officieel van start en nu ook de nieuwe kledingcollecties in de winkelrekken liggen, is het een ideaal moment om je stijlsleur te doorbreken en wat anders te kopen dan je gewoon bent. Deze verrassende kleurencombinaties keken we af van de catwalk en zorgen hopelijk voor een frisse wind in je kledingkast.

Okergeel en kakigroen

Hoewel deze kleurencombinatie misschien in eerste instantie wat winters aanvoelt, past hij perfect bij de zogenaamde utility-trend die momenteel zo gaande is. Superpraktische kleren met veel zakken, ritsen en dikke stoffen. Het geel maakt het wat vrouwelijker en zachter. Onder andere gespot bij Prabal Gurung, Prada en Versace.

Jasje van Filippa K, € 345, online en in de winkels te koop. Rok van & Other Stories, € 49, online en in de winkels te koop.

Oranje en lila

Onze eigenste Dries Van Noten toonde verschillende oranje-lila ensembles op de net afgelopen modeweek in Parijs en wij waren meteen fan. Beide kleuren zijn al een tijdlang trendy maar we zagen ze nog niet eerder in combinatie met elkaar.

Top van CKS, € 54,99, online en in de winkels te koop. Broek van Dickies, € 80, online en bij Lockwood Skateshop in Antwerpen te koop.

Bordeaux en rood

Rood en bordeaux mogen dan dicht bij elkaar aanleunen, als ze samen gedragen worden krijg je een verrassend interessante combinatie. Dat vonden blijkbaar ook de ontwerpers bij Gucci, Simone Rocha, Balenciaga en Ann Demeulemeester.

Trui van IKKS, € 125, online en in de winkels te koop. Jurk van Uniqlo x Ines de la Fressange, € 49,90, online en in de winkels te koop.

Beige en turquoise

Dat beige dé trendkleur voor de lente is, schreven we eerder al. We gaven toen onder andere als tip mee om het te combineren met frisse kleuren en dat is precies wat ontwerpers gedaan hebben op de afgelopen modeweken. Zo combineerde Karl Lagerfeld het op zijn laatste show voor Fendi met turquoise. En ook bij Max Mara kozen ze voor die combinatie. Doet ons alvast instant verlangen naar de zomer!

Blouse van Baum und Pferdgarten, € 173,95, via Zalando. Rok van Edited, € 69,90, online te koop.

Gifgroen en blauw

Als er één merk is dat tijdens de modeweken veel nieuwe kleurencombinaties de catwalk opstuurde, was het Versace wel. Van gifgroen en okergeel tot knalroze en huidskleur, het ging letterlijk alle kanten uit. Wij vinden vooral gifgroen en blauw goed samengaan. Het Parijse ontwerptalent Marine Serre viel eveneens voor hetzelfde kleurenpalet.

Rok van Julia June, € 179, online en in de winkels te koop. Jasje van Primark, € 21, in de winkels te koop.