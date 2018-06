5 mythes ontkracht over hoe we écht kleren en schoenen shoppen TVM

08 juni 2018

14u46

Bron: Harvard Business Review 2 Style Dat het retaillandschap grondig door elkaar geschud is de laatste jaren, is geen geheim. Merken investeren fors in hun webshops en komen met innovatieve zaken op de proppen om klanten te blijven lokken. Grote ketens brengen steeds meer en sneller kleren uit om de concurrentie te baas te kunnen. Maar hebben we wel nood aan al deze veranderingen? Het Amerikaanse marketingbedrijf Oliver Wyman vroeg 1.500 mensen om hun shopgedrag tot in detail te omschrijven. 5 verrassende conclusies.

1. Mythe: we doen massaal aan ‘omnichannel-shoppen’

Hoewel de meeste mensen vast nog nooit in hun leven van ‘omnichannel’ gehoord hebben, zouden meer en meer shoppers er gebruik van maken. In het kort betekent ‘omnichannel-shoppen’ dat je via verschillende kanalen gelijktijdig shopt. Bijvoorbeeld producten online shoppen en je bestelling ophalen in de winkel. Of prijzen online vergelijken, maar in de winkel de producten daadwerkelijk gaan kopen en passen. Hoewel uit verschillende onderzoeken blijkt dat ‘omnichannel-shoppen’ inderdaad in de lift zit, verkiezen we toch nog steeds om via één kanaal te shoppen en niet al te veel te combineren. Het blijft dus belangrijk dat winkels ook daarop blijven inzetten, schrijft de Harvard Business Review. Wel geven ‘omnichannel-shoppers’ meer geld uit en komen ze ook sneller terug. Dat Zara onlangs bijvoorbeeld een fysieke pop-upwinkel opende waarin je online kan shoppen, is dan ook een slimme zet.

2. Mythe: het verkoopkanaal doet er niet toe

Online shoppen zit in de lift, dat is algemeen geweten. Uit nieuwe cijfers van de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek dat BeCommerce jaarlijks laat uitvoeren door GfK, bleek net nog dat het aantal online aankopen met 7% is toegenomen in ons land in het eerste kwartaal van 2018. En dat is goed nieuws voor (online) retailers. We kopen namelijk 25% meer spullen als we online winkelen. Dat effect is zelfs nog groter als we eerst een fysieke winkel bezoeken en daarna online overgaan tot kopen. De reden daarvoor is dat de verzendkosten op veel webshops pas gratis zijn vanaf een bepaald bedrag, waardoor klanten extra items selecteren. Dat het aanbod online een stuk groter is, draagt er natuurlijk ook aan bij. Harvard Business Review raadt fysieke winkels aan om klanten actief door te verwijzen naar hun webshop om hiervan te kunnen profiteren.

3. Mythe: online shoppen biedt vooral instant bevrediging

Er wordt wel eens gezegd dat online shoppen instant bevrediging biedt en dat het vooral draait om het snelle klikken en kopen. In de praktijk blijkt dat alleen niet kloppen. Volgens het onderzoek van Oliver Wyman spenderen mensen namelijk veel meer tijd op webshops dan in fysieke winkels. Amper 43% van de mensen shopt doorgaans ook maar op één webshop. De meerderheid surft meerdere shops af, 15% bezoekt eerst ook nog fysieke winkels voor ze overgaan tot online aankopen. Er wordt heel veel vergeleken bij het online shoppen, consumenten zoeken echt bewust naar waar ze een bepaald product kunnen kopen voor de beste prijs. Er wordt net heel veel over nagedacht en getwijfeld.

4. Mythe: we geven meer uit in multimerkenwinkels

Hoewel concept stores nog steeds erg populair zijn, blijkt het voor merken slimmer om een aparte winkel te openen waarin alleen het eigen merk verkocht wordt. De inkomsten van deze winkels, zowel online als fysiek, liggen namelijk 86 procent hoger. Consumenten hechten meer waarde aan het merk in hun eigen winkel, waardoor ze bereid zijn meer geld uit te geven.

5. Mythe: klanten willen altijd iets nieuw

We zouden ons de verdoemenis in shoppen door steeds meer en vooral nieuw te willen kopen, waardoor ketens nu elke week al nieuwe producten uitbrengen om te voldoen aan onze noden. Uit deze studie blijkt echter dat de meeste mensen helemaal niet altijd het nieuwste van het nieuwste willen. We zoeken vooral naar kledingstukken die we eigenlijk al hebben maar willen vervangen. 83% van onze aankopen zijn zogenaamde terugkerende items.