5 minuten maar schat! Tips om je beautyroutine op vakantie in te korten Liesbeth De Corte

17 juli 2018

14u07 0 Style Zilvershampoo, conditioner, een extra haarmasker, een scrub, dagcrème, nachtcrème, serum, foundation, 4 make-upborstels, talloze blushdoosjes etc. Zelfs ik – géén zelfverklaarde beautylover – heb te veel bussen en producten om mee te nemen op vakantie. En eerlijk: eens ik daar ben, wil ik niet al te veel tijd spenderen in de badkamer en vooral genieten van al het moois rond me heen. Gelukkig zijn er een aantal tips die je op voorhand kan toepassen, zodat je beautyroutine op reis zo weinig mogelijk tijd inneemt.

Heb je nog een week voor je op vakantie vertrekt? Tijd zat om nog snel enkele voorbereidingen te treffen om je beautyroutine op vakantie te vergemakkelijken. Minder gewicht in de koffer én minder tijd voor de spiegel op vakantie. Win-win dus!

1 week op voorhand: kapper

De zon, zee en strand hebben misschien een positief effect op je humeur, je haardos zal er geen deugd van hebben. Daarom is het een goed idee om een week op voorhand een bezoekje te brengen aan je kapper, zodat je lokken in tiptop-conditie zijn voor je vertrekt. Wil jij je haar per se een fris kleurtje geven? Dan doe je er goed aan om te investeren in een degelijke, verzorgende shampoo en conditioner.

3 dagen op voorhand: waxen

Lekker cliché, maar het bespaart je wel veel scheerbeurten. Of je enkel en alleen je benen laat ontharen of voor de full package inclusief bikinilijn gaat, is jouw keuze. Voor je afspraak kan je eventueel een pijnstiller nemen. En verwen je huid na het waxen goed met een geschikte crème.

2 dagen op voorhand: mani-pedi



Heel wat minder pijnlijk en meer relaxed is een pedicure. Geloof ons vrij: na wekenlang met sokken verstopt te zitten in sneakers is een beetje voetenverwennerij geen overbodige luxe. Vaarwel eelt en lelijke winternagels, hallo slippers en pittig gekleurde nagellak.

Nu je toch bij een schoonheidsspecialist zit, kan je ineens je handen 'onder handen laten nemen'. Kies voor semi-permanente gelnagels en je moet je twee weken lang niet meer bekommeren om je vingers. Af en toe mag het eens gemakkelijk zijn.

... en wenkbrauwen

Je gezicht vol plamuren met lagen make-up: dat is het laatste waar je zin in hebt op vakantie. Toch wil je met één oogopslag een verpletterende indruk nalaten. Focus je dan ook op je ogen, en meer bepaald je wenkbrauwen. Laat een specialist zich eens uitleven met een pincet. De perfecte vorm heb je dan al, voor een goedgevulde kleur kan je op reis zelf zorgen met een potlood.

1 dag op voorhand: zelfbruiner

Toegegeven: ik stond zelf ook sceptisch tegenover vriendinnen die nog snel een spraytan laten zetten voor ze hun koffers pakten naar exotische oorden. Maar enkele weken geleden heb ik een zelfbruiner uitgetest op mijn benen, armen én gezicht, en ik moet toegeven dat mijn huid er stralend uitzag. Geen rode vlekjes en vervelende plekjes meer, dus er was geen enkele reden meer om foundation te smeren.

Zeker bij warme bestemmingen is het een heerlijkheid om zo weinig mogelijk crèmes en poeders te gebruiken. En tegen dat de zelfbruiner is vervaagd, ben je zelf al voorzien van een zongebruinde teint.

De avond voor je vertrekt: inpakken

De lastigste taak stellen we vaak uit tot het laatste moment. En dat geldt jammer genoeg ook voor je koffers inladen, of is dat alleen bij mij het geval? Tip: neem enkel het hoogstnodige mee. Je favoriete lippenstift, mascara, een eyeliner, één parfumflesje, gekleurde dagcrème met SPF en - uiteraard - zonnecrème.

Zelfs al moet je koffer niet mee in handbagage, toch is het slim om een setje reisflesjes aan te schaffen. Op die manier kan je jouw favoriete shampoo, conditioner en scrub toch meenemen, zonder het gewicht van de grote bussen mee te moeten sleuren.