5 manieren om je haar stralend en gezond te houden Valérie Wauters

02 oktober 2018

10u59

Bron: Byrdie 1 Style Het slechte nieuws: wie geboren wordt met dunne lokken heeft dat aan z’n genen te danken, en geen enkel haarproduct zal dat volledig kunnen veranderen. Het goede nieuws: er bestaan tal van manieren om je haar gezond te houden, volume toe te voegen en ervoor te zorgen dat het niet verder uitvalt.

1. Check of je geen problemen hebt met je hormoonspiegel

Hormonen die in de war zijn, kunnen een invloed hebben op de dikte van je haar. Dat is meteen ook de reden waarom je na een bevalling of tijdens de menopauze last kan krijgen van haaruitval: een plotse schommeling in het niveau van oestrogeen in je bloed kan ervoor zorgen dat je haar plots begint uit te vallen.

Oestrogeen wordt afgescheiden door de eierstokken en de bijnieren. Die laatste zijn echter vaak overbelast door stress, waardoor haaruitval vaak vroegtijdig voorkomt bij sommigen. Gelukkig zijn er manieren waarop je de productie van het stresshormoon onder controle kan houden, waardoor je haar er gezonder, glanzender en dikker zal uitzien. Maak dus zeker een afspraak bij je dokter en vraag of een behandeling met adaptogenen ( bepaalde geneeskundige kruiden die fysiologische processen in het lichaam in harmonie brengen, nvdr.) voor jou een oplossing kan zijn.

2. Pak je voedingsgewoontes aan

Dat gezonde voeding een grote invloed heeft op ons welzijn is al lang geen geheim meer. Maar wist je dat het vooral de gezonde vetten zijn die een grote invloed hebben op je haargroei? Door voldoende gezonde vetten te eten voorkom je haaruitval en krijgt je haargroei een boost. Vooral avocado’s, eieren en zalm zouden een positieve invloed hebben op onze lokken.

3. Pas op met de haardroger en de stijltang

Je haar met warmte behandelen (en daarmee bedoelen we de haardroger en de stijl- of krultang) zal ervoor zorgen dat het droger en brozer wordt, en dus makkelijker breekt. Laat je haar daarom een tijdje aan de lucht drogen, om zelf te kunnen beoordelen wat de invloed daarvan is op je lokken. De natuurlijke textuur van je haar hoeft je trouwens geen angst in te boezemen: investeer gewoon in enkele goede producten om je wilde haardos onder controle te houden… zelfs als je hem natuurlijk laat drogen.

4. Gebruik een shampoo zonder sulfaten

Sulfaten zijn de stoffen die in een schoonmaakmiddel (en dus ook in je shampoo) zitten die ervoor zorgen dat het lekker schuimt. Omdat sulfaten bijzonder effectief zijn in het verwijderen van vuil, kunnen ze er ook voor zorgen dat je lokken gestript worden van de natuurlijke olieën en proteïnen, die ervoor zorgen dat het er glanzend en gezond uitziet. Extra minpunt: sulfaten kunnen er ook voor zorgen dat je haar sneller breekt. Kies dus voor een shampoo zonder deze stoffen, die misschien wel wat minder hard schuimt, maar er gegarandeerd voor zorgt dat je lokken er gezonder en dikker zullen uitzien.

1. L’Oréal Source Essentielle Shampoo, € 21,20

2. Redken, Clean Maniac Shampoo, € 22,30

3. Yves Rocher, Low Shampoo, € 9,90

5. Kies voor een zachte borstel

Je haar borstelen wanneer het nat is zorgt er gegarandeerd voor dat het makkelijker breekt. Daarnaast is te enthousiast met de borstel in je lokken vliegen ook geen goed idee. Neem dus je tijd om je haar op een zachte manier uit te kammen, en zo te voorkomen dat je je haren beschadigt of breekt.