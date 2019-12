5 lastminutetips van een styliste als je nog twijfelt over je oudejaarsoutfit TVM

31 december 2019

16u57 0 Style Het aftellen naar oudejaarsavond kan nu écht beginnen. Twijfel je nog over je outfit? Wij vroegen enkele lastminutestijltips aan styliste en moderedactrice Elspeth Jenkins.

1. “Oudjaar is een avond waarop je je vooral goed in je vel wil voelen. Niet om jezelf te verkleden, nieuwe trends uit te proberen of jezelf in een veel te strakke bodyconjurk te wurmen. Blijf bij je eigen stijl en hou het comfortabel.”

2. “Je kunt makkelijk wat bling toevoegen aan je outfit in de vorm van een jasje met pailletten of opvallende juwelen bijvoorbeeld.”

3. “Of wat dacht je van een tasje met parels bij een zwarte totaallook? Superclassy en vooral binnen jouw comfortzone.”

4. “Een jumpsuit lijkt misschien een goed idee, maar als je na een paar glazen cava voortdurend naar het toilet moet, denk je daar waarschijnlijk anders over. Trek iets aan waar je vrij in kunt bewegen en dat je geen vestimentaire kopzorgen bezorgt.”

5. “Hoge hakken maken een outfit extra feestelijk. Neem voor alle zekerheid wel een paar ballerina’s mee in je tas, zodat je de ganse nacht op de dansvloer kan blijven staan.”