5 kapsels die regen en wind doorstaan Liesbeth De Corte

14 maart 2019

13u20 0 Style De lente is op komst, maar dat zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt. De ene stortbui volgt de andere op. Één stap buiten, en regen en wind transformeren je kapsel in een verwaaid vogelnest. Gelukkig zit je met deze 5 kapsels veilig als Moeder Natuur haar grillen heeft.

1. Victoriaanse coupe

Volgens modebijbel Vogue is het nonchalante, opgestoken kapsel een van de grootste trends op Instagram. Zelf noemen ze het de Victoriaanse coupe, omdat het inderdaad doet denken aan de typerende stijl uit die periode. Waarom dit nu perfect is tijdens grillig weer? Omdat het er gerust rommelig en imperfect mag uitzien.

Extra pluspunt: het is ontzettend simpel om te maken. Laat je haar eerst natuurlijk drogen en gebruik je favoriete stylingproduct voor wat extra volume. Gooi dan je hoofd naar voren, kam met je vingers door je haar en maak een losse staart. Tot slot zet je de verschillende plukjes haar vast met een haarspeldje. De truc is om dit heel snel te doen, zonder erbij na te denken. Zo krijg je het meest nonchalante resultaat.

2. Ingevlochten vlecht

Heb jij een froefroe? Dan weet je als geen ander dat die korte lokken tijdens regen en wind alle kanten opspringen. Niet bepaald flatterend. De beste manier om dit te voorkomen? Je pony vastzetten door deze naar achteren in te vlechten. Als je haar niet lang genoeg is om in te vlechten, kan je vals spelen door de plukjes om elkaar te draaien. In dit filmpje leggen ze klaarhelder uit hoe je aan de slag moet. De rest van je haar kan je verder vlechten of los laten.

3. Strakke knot

Bij sommige mensen zorgt een klein beetje luchtvochtigheid ervoor dat hun haar begint te pluizen. Wil je vermijden dat je plots wat weghebt van een poedel? Dan is de knot dé oplossing. Hoe strakker, hoe beter je beschermd bent tegen regen en wind. Voor een edgy look, kan je kiezen voor 2 knotjes à la Miley Cyrus of de Spice Girls.

4. Hoge staart

Nog zo’n klassieker is de hoge paardenstaart. Trek deze goed strak aan, zodat de haren op je kruin mooi glad blijven. Door de wind is de kans groot dat je staartje er verwaaid uitziet. Handige tip: breng wat zoutspray aan in je lokken voor extra golfjes en een speelse look.

5. Haarband à la Blair Waldorf

De accessoiretrend du moment is de haarband. Perfect om je innerlijke Blair Waldorf los te laten én het houdt je haren uit je gezicht. Win-win!