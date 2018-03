5 interieurtrends uit de jaren 50 die een comeback maken TVM

16 maart 2018

14u32 0 Style Interieur met een vleugje nostalgie wint al langer aan populariteit. Specifiek doet alles uit de jaren vijftig het nu weer goed. Deze 5 retrotrends zien we overal terugkeren.

1. Massief hout

Houten buffetkasten, stoelen en zelfs muren; in de jaren 50 was massief donker hout in huis een grote trend. En ook nu geeft hout je interieur een warme en gezellige upgrade. Subtiel hoeft dat trouwens niet te zijn. Denk wandkasten van donker dennenhout, de keukenkasten en aanrecht bezet met hout of een lange commode waarop je een paar tijdschriften en kleurrijke vaasjes etaleert. Veel moet dat gelukkig niet kosten. Antiekwinkels en tweedehandszaken als de Kringwinkel bulken van de houten kasten en bijzettafels voor geen geld.

Pinterest undefined

2. Een woonkamer die lager ligt

De ‘gezonken woonkamer’ zag het levenslicht in de jaren 20, maar werd in de jaren 50 dankzij de Fins-Amerikaanse architect Eero Saarinen razend populair. Toen vaak volledig bedekt met vast tapijt, met de zetels in dezelfde kleur. Anno 2018 leeft de trend weer helemaal op. Al moet je er wel rekening mee houden dat zo’n lager liggende woonkamer absoluut niet kindvriendelijk is.

Pinterest undefined

3. Plastieken designstoelen

In bijna elk interieur pronken tegenwoordig al dan niet neppe plastieken designstoelen van bijvoorbeeld Vitra Eames. Maar wist je dat die dateren uit de jaren 50 en toen ook al in ieders huis stonden? Zeker in combinatie met veel hout, zorgen de luchtige plastieken stoelen voor een fris accent. Dankzij de minimalistische Scandinavische interieurtrend kiest bijna iedereen nu voor witte exemplaren, maar in de jaren 50 durfden ze meer kleur aan. Leuk is om allemaal verschillende stoelen in andere kleuren rond je eettafel te hebben staan.

Pinterest undefined

4. Breezeblocks

Breezeblocks worden in het Nederlands ook wel ‘windblokken’ genoemd, wat letterlijk betonblokken zijn met twee rechthoeken in uitgesneden. De blokken die in de jaren 50 en 60 erg populair waren, hadden echter heel wat mooiere vormen. Ze werden vaak gebruikt om een tussenmuur van te maken in de grote open ruimtes binnen of buiten in de tuin. Door de uitsnijdingen laten ze hele mooie schaduwen achter als de zon erop schijnt en ze voelen ook minder statisch en massief aan dan een gesloten muur.

Pinterest undefined

5. Behang met print

Je oma en opa hebben vast wel een bloemenmuur in huis, en het is dat soort behang dat nu terug zijn comeback maakt. Duidelijk vintage geïnspireerd, in warme en niet te felle kleuren en hoe drukker hoe beter. Ook abstracte en herhalende vormen doen het goed. Het lijkt op het eerste zicht misschien nogal heftig, maar eigenlijk is behang net een hele makkelijke en betaalbare manier om je interieur in één klap te veranderen. Je hoeft natuurlijk ook helemaal niet heel je woonst te behangen, je kunt even goed voor een kleine muur kiezen of een deur om gewoon een origineel speels accent toe te voegen.

Pinterest undefined