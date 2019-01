5 hoogtepunten van de haute-coutureweek in Parijs Timon Van Mechelen

28 januari 2019

13u54 0 Style De haute-coutureweek in Parijs zit er weer op. De week waarop niet de meest draagbare, maar wel de mooiste avondjurken en andere onbetaalbare creaties getoond worden. Aan elk stuk is er vaak een paar duizend uur gewerkt, zowel de stoffen als de details worden met de hand vervaardigd. Een overzicht van de hoogtepunten.

Nog even in het kort: wat is haute couture eigenlijk? Haute couture is kleding die volledig met de hand gemaakt is en waarvan er geen twee dezelfde stuks verkocht worden. Om haute couture te mogen maken, moet je toestemming krijgen van het Chambre Syndicale de La Couture. Die erkennen de titel van haute couturier alleen toe aan modehuizen die eigen ateliers hebben waar de kleding vervaardigd wordt. In die ateliers moeten minstens twaalf mensen werken, hun collectie moet twee keer per jaar op de catwalk getoond worden waarbij er altijd 50 verschillende stuks moeten zijn en er moet ook nog een ruimte zijn waarbij de collectie aan vaste klanten getoond wordt.

Daardoor zijn er wereldwijd maar een handvol merken die haute couture collecties (mogen) tonen. Grote namen zijn Chanel, Dior en Elie Saab, maar ook het Nederlandse merk Iris Van Herpen en het Belgische A.F. Vandevorst zijn erkende couturiers.

1. De meest opvallende modetrend

Eén van de opvallendste trends op de coutureweek? De badmuts. Gespot bij Chanel en Dior, in beide gevallen bezet met glittertjes. Maria Grazia Chiuri combineerde de mutsjes bij Dior met zowel korte als lange avondjurken. Karl Lagerfeld liet een model in een glitterbadpak de catwalk over schreiden, met bijhorend fonkelend mutsje. Of we binnenkort ook mensen over straat zien lopen met een badmuts is maar de vraag, al kan je natuurlijk wel een gewone muts met glitters op dragen.

2. Het grootste statement

De Nederlandse ontwerpers Viktor Horsting and Rolf Snoeren bedrukten al hun 34 jurken met quotes en afbeeldingen als ‘I’m not shy, I just don’t like you’ en een groot wietblad met daarboven ‘Amsterdam’ op. Met het gewenste resultaat als gevolg: de collectie ging zoals verwacht meteen viraal op sociale media. Haute couture als meme, dat niemand er eerder op gekomen is. Hashtag 2019.

3. De allermooiste locatie

Zoals (bijna) altijd, overtrof Chanel alle andere merken qua locatie en decor van de show. Waar Lagerfeld het Grand Palais in oktober nog transformeerde in een strand, liet hij nu een mediterrane villa bouwen met bijhorend zwembad en een Italiaans geïnspireerde tuin.

4. De meest draagbare collectie

Voor deze collectie werkte Clare Waight Keller, creatief directeur van Givenchy, samen met Atsuko Kudo, de latex-specialist achter de concertgarderobe van Beyoncé. Enkele modellen droegen dan ook glanzende leggings gecombineerd met korte jurkjes en strak gesneden blazers. Hedendaags en toch vrouwelijk. En ook makkelijk zelf te vertalen naar je eigen garderobe met goedkopere items trouwens.

5. Het meest opvallende moment

Het was een complete verrassing voor de aanwezigen toen Naomi Campbell (48) plots de catwalk van Valentino opliep. In een zwarte, doorschijnende jurk met een volumineuze rok - een ontwerp van Pierpaolo Piccioli - sloot ze de show af en bewees ze ook meteen dat haar lichaam niet echt onderhevig is aan de tand des tijds. Haar verschijning werd meteen druk gedeeld en besproken op sociale media.