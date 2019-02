5 gouden tips voor minder plastic in je koelkast Liesbeth De Corte

22 februari 2019

09u04

Elk jaar verdwijnt 8 miljoen ton plastic afval in onze oceanen, goed voor een vuilniswagen per minuut. De grote boosdoener is wegwerpplastic, zoals flessen en de verpakkingen van jouw eten. Omdat alle kleine beetjes helpen: 5 tips om plastic te weren uit jouw koelkast.

Een plasticvrije koelkast begint natuurlijk al in de supermarkt. Het best ga je shoppen bij een verpakkingsvrije winkel. Is er geen in de buurt? Let er dan op dat je herbruikbare of linnen zakken gebruikt om fruit, groenten etc. mee te nemen. Kies ook steeds voor het plasticvrije alternatief, zoals koekjes of pasta in een kartonnen verpakking bijvoorbeeld. Eenmaal terug thuis zijn er ook een aantal dingen waar je op kunt letten.

1. Glazen potten

“Glazen potten en kommen zijn perfect om je eten lekker vers te houden”, meent Rosalind Rathouse, een chef-kok die ook lesgeeft in duurzaam koken. Een extra voordeel is dat glas - in tegenstelling tot plastic - de smaak van het eten niet beïnvloedt. Voedsel kan bovendien lelijke plekken achterlaten in plastic potjes én plastic potjes kunnen vervormen in de afwasmachine. Die twee problemen doen zich ook niet voor bij glazen potten.

2. Stalen dozen

Ook stalen dozen zijn een handig alternatief om eten in te bewaren. Volgens Rosalind zijn stalen containers ook zo ontworpen dat je ze gemakkelijk op elkaar kunt stapelen, wat goed van pas komt bij een overvolle koelkast.

3. Bijenwasdoeken

Mijd plastic folie of zilverpapier. Dit duo is natuurlijk handig om voedsel te bewaren, maar gelukkig bestaat er een duurzaam alternatief: bijenwasdoeken. Modellen als Kate Moss, Sienna Miller en Cara Delevingne hebben al aangegeven er gebruik van te maken, dus waarom jij niet? Je kunt er alles mee afdekken, je kunt het gebruiken in de vriezer of je kan er je lunch in verpakken. Nog niet overtuigd? Weet dat het ook herbruikbaar is. Gewoon wassen met koud water en zeep, en je bent good to go. Bijenwasdoeken kan je bovendien gemakkelijk zelf maken of online kopen.

4. Op elk potje past een deksel

Geen bijenwasdoeken in huis? Dan kan je natuurlijk een bord over je schaaltje zetten, dat werkt even goed. Nog een andere optie is om te investeren in herbruikbare, siliconen of stoffen deksels.

5. Zakken van katoen en mesh

Wist je dat dunne plastic zakjes je fruit, groenten en salade vaak sneller zacht en klef maken? Dat probleem doet zich niet voor bij zakken gemaakt van katoen en mesh, een elastische stof.