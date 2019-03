5 geboden van klein wonen Liesbeth De Corte

03 maart 2019

14u11 0 Style We wonen met z’n allen steeds kleiner en kleiner. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom op gezelligheid moet inboeten. Interieurexpert Megan Hopp deelt haar ultieme tips om je huis klein én fijn te decoreren.

Kijk niet horizontaal, maar verticaal

“Hoe kleiner de ruimte, hoe beter het is om in de hoogte te werken. Hang je rekken, kunstwerken of spiegels een tikje hoger. Hierdoor zal je kamer wat groter lijken. Ik heb thuis zelf een grote spiegel hangen boven mijn tv, zodat je oog meteen naar boven wordt getrokken.”

Kiezen is (niet) verliezen

Jammer maar helaas: je krijgt niet alles in je huis gepropt. Daar zal je je bij moeten neerleggen, meent Hopp. “In de plaats kan je beter een paar belangrijke stuks kiezen. In onze living kreeg de zetel bijvoorbeeld prioriteit op de eettafel. De ruimte was té klein om beiden neer te poten, dus we hebben de tafel laten vallen en gekozen voor een extra fauteuil. Dat is veel comfortabeler.”

Kies je meubels kritisch

“Ik kan het blijven benadrukken: meubels die je aan de muur hangt, zijn oh zo handig. Laat je niet tegenhouden omdat je in de muur moet boren - dat is toch niet permanent en echt maar een kleine moeite.”

Laat open kasten links liggen

Open kasten en industriële rekken zijn het van het op Pinterest, maar volgens Hopp is het niet echt handig in een klein stekje. De reden: je moet al je rommel kwijt kunnen. “Zelfs één extra schuif kan goed van pas komen om al je gerief kwijt te geraken. In plaats van een salontafel heb ik een klein kastje naast mijn zetel gezet, zodat ik kleine spullen en hebbedingen erin kan opbergen.”

Groter is beter

Wie klein woont, kan de neiging hebben om ook kleinere meubels te kopen. Toch raadt de interieurexpert dat af. “Dat is het slechtste wat je kan doen. Dankzij grotere meubels lijkt je kamer ook groter. Kleinere meubels wekken al snel de indruk dat je rondloopt in een poppenhuis voor volwassenen. Nog een extra voordeel is dat grotere meubels ook extra comfortabel zijn. Win-win!”