5 eenvoudige manieren om minder geld uit te geven aan kleren

25 september 2018

11u12

Bron: Goed Gevoel 1

Als je met elke kledingtrend mee wil zijn, kost dat je een rib uit het lijf. Dankzij deze vijf tips kan je je garderobe echter up-to-date houden zonder bakken geld uit te geven. Graag gedaan!

1. Niet alle trends zijn must haves

En wat een must have voor je beste vriendin is, is er niet per se eentje voor jou. Shop niet in het wilde weg, maar ga eerst op verkenning en pas verschillende stuks om te kijken wat je staat en wat absoluut niet. Bekijk vervolgens wat er al in je kleerkast hangt en kies op basis daarvan een aantal nieuwe, on-trend items om in te investeren.

2. Bewaar je klassiekers

Ga bij het opruimen van je kleerkast niet té driest te werk. Sommige klassiekers - denk maar aan een blazer met een goede snit of een eenvoudige zwarte blouse - komen sowieso terug in de mode. Houd je klassiekers dus bij, tenzij ze niet meer passen of toch iéts te versleten zijn.

3. Kies enkele kernitems

Welke kledingstukken draag je het liefst en dus ook het vaakst? Dat zijn de kernitems uit je kleerkast. Ga je winkelen? Koop dan enkel stuks die bij je kernitems passen, zodat je er zeker van bent dat je ze regelmatig zal dragen.

Lees ook: 12 basics die élke vrouw in haar kleerkast zou moeten hebben

4. Investeer in de juiste basics

Zoals een wit hemd, een geweldige jeans, een veelzijdige hemdjurk, een casual blazer en een A-lijnrok. Deze basics mogen gerust wat meer kosten, want ze zijn tijdloos én je kan ze met zowat alles combineren.

5. Zoek een goede kleermaker of kleermaakster

Wedden dat hij of zij je leven zal veranderen? Bekijk vooraleer je een nieuwe outfit koopt de stuks die al in je kleerkast hangen en vraag je af of je ze een tweede leven kan geven mits een paar kleine aanpassingen. Je zal ervan schrikken welk effect een paar kleine rétouches kunnen hebben!

