5 dingen die vrouwen met een prachtige huid elke dag doen Valérie Wauters

27 augustus 2018

10u54

Ook jaloers op vrouwen die altijd een stralende, gezonde huid lijken te hebben? De meesten onder hen blijken er dezelfde gewoontes op na te houden. Als jij deze vijf dingen ook doet ligt die prachtige glow ook voor jou binnen handbereik.

1. Ze gebruiken ALTIJD zonnebescherming

Je hebt het vast al een keer of duizend gehoord, maar het belang van het dragen van een goede zonnebeschermingsfactor valt niet te onderschatten. Een goede bescherming heeft een SPF van minsten 30. Er komen gelukkig steeds meer beautyproducten op de markt die sowieso een beschermingsfactor bevatten. Denk hierbij aan dagcrèmes, foundations en gezichtsmists. Huidbeschadiging door de zon gebeurt immers niet altijd zichtbaar (in de vorm van rode, verbrande plekken), maar is vaak ook onzichtbaar met gevolgen die je pas op lange termijn merkt. Denk: vroegtijdige huidveroudering, pigmentvlekken, een verminderde huidelasticiteit en een vale teint.

2. Ze slapen voldoende

De nacht is het moment waarop onze huid herstelt. Ons bioritme zit zo in elkaar dat bepaalde functies prioriteit krijgen tijdens de dag, en andere dan weer ’s nachts. Overdag focust ons lichaam zich op primaire functies zoals bijvoorbeeld onze vertering. 's Nachts is huidherstel een prioriteit voor ons lichaam. Door niet voldoende te slapen belemmer je dat proces, met alle gevolgen van dien.

3. Ze zorgen voor zichzelf

Stress is een belangrijke factor die ervoor zorgt dat onze huid er niet altijd piekfijn uitziet. In tijden van stress produceert ons lichaam immers cortisol. Naast het in gang zetten van onze ‘vluchten of vechten’-reflex heeft cortisol helaas ook nog enkele andere bijwerkingen. Eentje daarvan is dat het een invloed heeft op onze huid. Cortisol kan ervoor zorgen dat er onderhuidse ontstekingen ontstaan of dat onze huid gevoeliger wordt. Door zorg te dragen voor jezelf, en je geestelijke gezondheid, voorkom je dat stress z’n sporen achterlaat op je gelaat. Probeer dus elke dag een momentje voor jezelf in te lassen, waarop je alle stress probeert los te laten. Je huid zal je dankbaar zijn.

4. Ze eten vaak vis en groenten

‘Je bent wat je eet’ is één van de meest voorkomende clichés die heel wat waarheid bevatten. Een keertje fastfood eten zal zich hoogstwaarschijnlijk niet meteen vertalen in enkele extra pukkels op je gelaat, maar je doet je huid er natuurlijk ook geen plezier mee. Ervoor zorgen dat je genoeg gezonde vetten (te vinden in noten, olijfolie en vette vis) en antioxidanten (die je vooral in groene bladgroenten vindt) binnenkrijgt is essentieel. Vergeet daarnaast niet om voldoende water te drinken. Een gedehydrateerde huid ziet er immers altijd vaal en droog uit, en dat wil je kost wat kost vermijden.

5. Ze gebruiken de juiste producten voor hun huid

Je goed laten adviseren wat betreft de beautyproducten die je huid nodig heeft is zeker geen overbodige luxe. Bespreek de noden van je huid met je dermatoloog of schoonheidsspecialiste, zodat je de juiste producten kan aanschaffen. Ga ook nooit slapen zonder je make-up te verwijderen. Zo geef je je huid tijdens de nacht optimaal de kans om zich te herstellen.