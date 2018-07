5 dingen die je nog niet wist over grijze haren TVM

28 juli 2018

12u11

"Ik krijg er grijze haren van" is niet helemaal uit de lucht gegrepen: wist je dat je levensstijl je echt sneller kan doen grijzen? En dat haar niet grijs kan worden, maar dat je alleen nieuwe grijze haren kan krijgen? 5 dingen over grijze haren die je wellicht nog niet wist.

1. Etniciteit maakt een verschil

Blanken worden doorgaans het snelst grijs – en roodharigen het snelst van allemaal. Daarna volgen Aziaten en dan pas Afro-Amerikanen. Wetenschappers hebben nog niet ontdekt hoe dat komt.

2. Stress speelt een rol

Een onderzoek van New York University uit 2013 ontdekte dat stress ervoor zorgt dat de stamcellen aan de basis van de haarfollikels bij muizen uitgeput raken. Er is nog veel discussie over het onderwerp binnen de wetenschap en meer studies zijn nodig om het hard te maken, maar er zijn wel veel anekdotische bewijzen.

3. Je levensstijl maakt een verschil

Een onderzoek heeft bijvoorbeeld een verband gelegd tussen roken en grijze haren krijgen voor je 30 bent. Ook een tekort aan vitamine B12 kan voor een vroegtijdig grijze coupe zorgen. Neem je de pil, heb je maag- en darmproblemen of ben je vegan of vegetarisch, dan is het extra belangrijk om die inname van B12 goed in de gaten te houden. Al wordt een grijze haardos door vitaminetekort meestal in verband gebracht met pernicieuze anemie, een aandoening waarbij je een tekort aan vitamine B krijgt doordat je te weinig rode bloedcellen hebt en je ingewanden de vitamine daardoor niet kunnen opnemen.

4. Je haar wordt niet grijs

Een haar groeit ongeveer zo’n 1 tot 3 jaar, daarna valt het uit en groeit er een nieuwe in de plaats. Als je ouder wordt, is er meer kans dat die nieuwe haren wit of grijs zijn. Maar het is dus niet zo dat je bestaande haren plots grijs worden.

5. Je krijgt niet meer grijze haren van ze uit te trekken

Het is echt niet zo dat wanneer je één grijze haar uittrekt, je er drie nieuwe in de plaats krijgt. Uit elk haarzakje groeit maar één haar, no worries dus.