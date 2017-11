5 comfortabele modetrends waar je dankbaar voor mag zijn in 2017 Timon Van Mechelen

10u39 0 BrunoPress De populairste laarsjes van het moment zijn van Chanel en hebben een erg lage comfortabele hak. Style Dat comfortabel het nieuwe zwart is, zul je ons niet snel horen zeggen. Nog steeds hullen fashionista’s zich namelijk maar wat graag in ultrastrakke broeken en hoge hakken, al hoéf je wel niet meer af te zien om mee te zijn met de laatste mode. Er zijn trends genoeg die een pak comfortabeler zijn. We lijsten de 5 leukste op .

1. Sportbeha’s in de avond

Met dank aan modehuis Valentino kun je zo wild gaan dansen als je wil, zonder last van pijnlijke borsten. Tijdens hun lente/zomer 2018 modeshow droegen de modellen namelijk sportbeha’s onder avondjurken, en dat zag er nog tof uit ook. Extra leuk: je kan deze trend makkelijk nadoen met een sportbeha die je nog hebt liggen, het hoeft gelukkig geen exemplaar van Valentino te zijn.

Photonews

2. Enkellaarsjes met lage hak

Je ziet ze tegenwoordig overal, de laarsjes met hak van een paar centimeters of zelfs kitten heels. Ooit verafschuwd, nu razend populair dus. Vooral dan de soklaarsjes – een combinatie van een sok en hak in één – domineren het modebeeld.

BrunoPress De populaire soklaarsjes.

3. Wijde broeken

Waar is de tijd dat iedere vrouw – en zelfs man, zich iedere dag in een veel te strakke skinny jeans hees? Niet dat de smalle jeansbroek niet meer kan, maar geef je benen af en toe wat rust en trek een losse pantalon aan. Onder meer gezien op de catwalk van Céline, dus dan weet je direct dat je goed zit. Je hoeft deze trend trouwens helemaal niet aan je voorbij laten gaan als je wat zwaarder bent. Kies voor een model dat hoog in de taille zit in een donkere kleur, en je benen lijken zelfs tien keer smaller en langer dan in een skinny.

Photonews

4. Hoodies

Dankzij Demna Gvesalia, ontwerper voor Vêtements en Balenciaga, zijn sweaters met kap al een tijdje niet meer voorbehouden voor de fitness. Je kunt er op je gemak in gaan werken en zelfs combineren met een lange jurk of rok. Extra fijn is dat hoodies anno 2017 ook nog eens véél te groot mogen zijn, waardoor je er duizend laagjes onder kunt dragen en niemand dat ziet.

Brunopress

5. Heuptasjes

Waar is de tijd dat iedereen rondliep met een heuptasje van Eastpak rond zijn middel? En zoals dat gaat in de modewereld, komt alles altijd ooit terug. We zagen heuptasjes onder andere al op de catwalk bij Louis Vuitton, Céline, Prada en zelfs Chanel. En ook nu zie je ze steeds meer bij menig fashionista. Je hebt je handen vrij, het is beter voor je rug, comfortabel én handig zodus.

Brunopress