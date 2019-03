5 bekende vrouwen boven de 50 met een kledingstijl om je door te laten inspireren Timon Van Mechelen

19 maart 2019

17u10 0 Style Op stijl staat geen leeftijd, en je hoeft je zeker niet plots degelijk en saai te gaan kleden eens je een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Zowel in eigen land als aan de andere kant van de wereld zijn er heel wat voorbeelden van vrouwen die lak hebben aan wat ze wel en niet ‘mogen’ dragen en er toch uiterst stijlvol uitzien. Wij kozen er zo’n 5 uit.

1. Barbara Sarafian (50)

De Belgische actrice Barbara Sarafian durft al eens te experimenten op vlak van stijl en dat kunnen wij wel smaken. Denk bijvoorbeeld aan de knaloranje jurk die ze droeg op het Filmfestival van Oostende of de hippe jumpsuit met glitters en oversized motorjack die ze aanhad op de openingsavond van het Film Fest Gent. In het dagelijkse leven draagt ze eerder sobere items die net uitblinken in hun eenvoud. Zoals een brede witte pantalon met zwarte ribbeltop boven of een lange zwarte jurk en een camelkleurige jas. Dat combineert ze uiteraard met haar eigen sportieve sweaters en T-shirts met ‘FoKKoF’ op. Een knipoog naar haar motto “fuck off”, dat ze verschillende keren in het programma ‘De Slimste Mens’ liet vallen.

2. Julianne Moore (58)

Julianne Moore – de Amerikaanse actrice – valt graag op met kleur. Een volledige paarse, groene of rode look? Zij doet het en komt er nog eens mee weg ook. Moore springt er graag uit en houdt bovendien bijzonder van mode, getuige haar kast bomvol designerkleren. Ook op de rode loper kiest ze meestal voor een jurk in één kleur, al maakte ze daar begin deze maand een uitzondering op voor de screening van de film ‘Gloria Bell’ waarin ze de hoofdrol speelt. Toen droeg ze een exotische jurk met veertjes aan.

3. Annemie Turtelboom (51)

De partijkleur van Annemie Turtelboom mag dan blauw zijn (Open Vld), de Antwerpse politica hult zich doorgaans in het zwart. En dan nog het liefst in stukken van Belgische ontwerpers waardoor het ook niet saai wordt. Kleur voegt ze toe doormiddel van rode lippenstift. Simpel, maar altijd goed.

4. Monica Bellucci (54)

Actrice en model Monica Bellucci wéét hoe ze haar vrouwelijke rondingen in de verf moet zetten. Ze draagt liefst jurken of wijde broeken die haar taille accentueren en die haar boezem en achterwerk mooi doen uitkomen. Daar voegt ze nog wat extra optische beenlengte aan toe door er torenhoge stiletto’s onder te dragen. Sexy en vrouwelijk zonder dat het ooit trashy wordt.

5. Isabelle Huppert (66)

Actrice Isabelle Huppert is de belichaming van de moeiteloos chique Franse look. Een jeans met een simpel gestreept truitje, een zwarte coltrui met pantalon in dezelfde kleur of een crèmekleurige jurk op de rode loper: ze straalt elegantie en klasse uit. Waar ze ook naartoe gaat.