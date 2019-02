5 beautytips voor op skivakantie Liesbeth De Corte

14 februari 2019

09u00 0 Style Trek je binnenkort naar de besneeuwde bergen voor een welverdiende sportieve vakantie? De uitzichten mogen dan wel adembenemend zijn, maar de weersomstandigheden betekenen meestal niet veel goeds voor je huid en haar. Enkele beautytips om mee rekening te houden.

1. Bescherm je huid tegen de zon

Dat je tijdens een zonvakantie geregeld een bus zonnecrème moet bovenhalen, weet Jan en alleman. Maar ook op skipistes moet je je velletje goed beschermen tegen de zon. De sneeuw reflecteert immers tot 85% van de uv-straling, waardoor je flink kunt verbranden. Bedek je snoet - en zeker gevoelig plekjes zoals je neus en oren - meerdere keren per dag met een laagje zonnecrème.

2. Smeren en hydrateren zijn een must

De combinatie van felle wind, zon en koude temperaturen droogt je huid in een mum van tijd uit. Dat wordt nog verergerd door de grote temperatuurverschillen, van de sneeuwrijke omgeving naar de après-skihut. Om te vermijden dat je snoet droog en trekkerig aanvoelt, gebruik je het best een voedende huidolie of crème.

3. Verzorg je lippen

Op de skipiste zie je al eens mensen voorbij zoeven, met hun lippen in het wit of een fel kleurtje. En daar is een logische reden voor: tijdens een ski- of snowboardvakantie loop je extra veel risico op droge en gebarsten lippen. Een verzorgende lipstick, die al eens een knallend kleurtje durft achter te laten, is dus een must.

4. Vergeet je lokken niet ...

Tijdens een wintersportvakantie worden je lokken een hele dag weggemoffeld onder een muts of skihelm. Dat vraagt om extra verzorging in de vorm van een voedend haarmasker.

5. ... en de rest van je lichaam

Na een lange skidag kan het deugd doen om in een warm badje te kruipen. Maar opgepast: heet water kan je huid ook uitdrogen. Smeer je daarom achteraf in met een rijke bodylotion of bodybutter.

1/ Extra Sun Protection 50 met lippenverzorging van Louis Widmer, € 8,29 online en bij de apotheek.

2/ Gezichtsolie van Aesop, € 47 online en in winkels.

3/ Vochtinbrengende crème van Babor, € 55,90 online.

4/ Buttermask voor droge lippen van Kiehl’s, € 28,50 online.

5/ Strength Source haarmasker van L’Oréal Botanicals, € 5,24 online.

6/ King of Skin body butter van Lush, € 9,95 per 75 gram in winkels.