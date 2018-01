46-jarige Winona Ryder is het nieuwe gezicht van L’Oréal Paris Timon Van Mechelen

13u26

Bron: WWD 0 kos Winona Ryder in Girl Interrupted. Style We houden allemaal wel van een comeback, en Winona Ryder is daar waarschijnlijk nog het beste bewijs van. De 46-jarige actrice herveroverde ieders hart met haar rol in de populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’, nu is ze ook de nieuwe ambassadrice van een lijn haarproducten van L’Oréal Paris.

De 46-jarige actrice werd begin jaren negentig beroemd, vooral ook vanwege haar relatie met Johnny Depp (Winona Forever stond er toen op zijn arm), later groeide ze uit tot een gerespecteerde actrice. Zo speelde ze onder andere mee in ‘The Age of Innocence’, ‘Girl, Interrupted’ en ‘Black Swan’.

Niet geheel toevallig draait de L’Oréal Elvive Hair Care rond je haar terug doen heropleven. “Niet alleen Winona Ryder verdiende naar onze mening een comeback, ook je haren moeten die kans krijgen. Haar lokken krijgen trouwens ook flink wat te verduren op televisiesets en op de rode loper, daarom vinden we de actrice zo’n goede match met deze lijn van haarproducten,” legt Anne Marie Nelson-Bogle, hoofd van de marketingafdeling van L’Oréal Paris, uit aan WWD.

De reclame waarin Winona te zien is, maakt zondagavond zijn debuut op tv tijdens de eerste avond van de Golden Globes. Naast de ‘Stranger Things’-actrice, spelen ook zangeres Camila Cabello (bekend van de hit ‘Havana’) en ‘How to Get Away with Murder’-actrice Aja Naomi King mee in de video.

In 2015 werd Winona Ryder ook al het gezicht van de beautylijn van Marc Jacobs. Die campagne kun je hieronder bekijken: