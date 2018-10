4 verrassende redenen waarom je rimpels krijgt Valérie Wauters

08 oktober 2018

13u04

Bron: Popsugar 1 Style Het feit dat we ouder worden, kunnen we helaas niet tegenhouden. Maar hoe onze leeftijd zich vertaalt op ons gezicht, en dan vooral het aantal rimpels en fijne lijntjes dat we krijgen, dat kunnen we in bepaalde mate wel zelf in de hand houden. Hier vind je 4 verrassende redenen waarom jij rimpels krijgt.

1. Zitten

Inactief zijn is slecht voor je huid. Een recente studie van de American Medical Society for Sports Medicine toonde aan dat wie twee keer per week gedurende 30 minuten aan sport deed een opvallend betere huid had dan wie een sedentaire levensstijl heeft.

“Te lang voor een computer zitten kan er daarnaast ook voor zorgen dat je rimpels krijgt”, vult dermatoloog Sonia Batra aan. “Door te fronsen en je ogen samen te knijpen tijdens het staren naar je computerscherm kunnen immers rimpels boven de neusbrug ontstaan.”

2. Je gezicht té vaak wassen

Op je gezicht zijn heel wat natuurlijke oliën aanwezig, die het beschermen, gehydrateerd houden en als barrièrefunctie tegen schadelijke stoffen dienen. Je gezicht te vaak wassen - en dan vooral met agressieve reinigers - kan ervoor zorgen dat je huid gestript wordt van z’n natuurlijke gladmakers.

3. Geen zonnebril dragen

Vergeet ook tijdens de herfst- en wintermaanden je zonnebril niet. Het najaarszonnetje kan je immers ook nog steeds verblinden, waardoor je op zonnige dagen vaak met samengeknepen ogen moet rondlopen. Het gevolg daarvan? Het ontstaan van kraaienpootjes rond je ogen. Een zonnebril met een UV-filter zorgt er trouwens ook voor dat de dunne huid rondom je ogen niet door de zon beschadigd raakt.

4. Van een rietje drinken

Voldoende water drinken is goed voor je lijf, maar doe het het liefst zonder een rietje. Wie telkens z’n lippen tuit bij het drinken van een rietje riskeert immers het ontstaan van fijne lijntjes rond de mond. Dezelfde lijntjes ontstaan trouwens ook bij het roken.