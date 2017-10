4 verrassend makkelijke nagellakideeën voor wie weinig tijd heeft (en me-time verdient) Charlotte Dierckx

17u17

Bron: Glamour 0 Smith & Cult Style Door die drukke agenda kom je er zelden of nooit aan toe: je nagels lakken. Speciaal daarom hebben wij 4 herfstproof nagellaktrends op een rijtje gezet. Zo moet jij je alvast niet druk maken over wat je wil. Waar wacht je nog op? Grijp je kans en ren naar de badkamer, want dit moment van rust heb je 100% verdiend!

Dry brushing

Begin met een basis laag in een effen herfstkleur en laat je nagels heel even drogen. Vervolgens neem je een tweede kleur en dip je het borsteltje net kopje onder. Tip: hoe minder kleur, hoe mooier het eindresultaat. Beweeg het borsteltje heen en weer op het topje van je nagel voor een streperig effect. Super makkelijk en daarom ongetwijfeld onze favoriet!

Sam Kim

Neutraal kleurenpalet

De traditionele herfstkleuren als beige, grijs, khaki en goud scoren anno 2017 ook nog altijd goed. Ideaal voor wie op zoek is naar iets dat weinig prutswerk vraagt. Toch graag dat tikkeltje meer? Werk je creatie af met een matte toplaag en voilà: een instant eyecatcher met minimale inspanning!



Sam Kim

Glitter maantje

Ook in de categorie 'nagellak voor dummies': een likje verf op de lunula, ofwel het witte halve maantje dat soms zichtbaar is op de nagel. Gewoon puur natuur of vergezeld van een babyroze basislaag en breng een vleugje glitters (of kleur) aan bij je nagelriem. Zo simpel kan het zijn!

Smith & Cult

French manicure maar dan met kleur

Ook in opmars: de manicure met een kleuraccent op het verlengde van de nagels. Begin met een laagje doorzichtige of gekleurde nagellak. En kies daarna één of meerdere kleuren voor de topjes van je nagels. In tegenstelling tot dry brushing breng je nu wel een degelijke kleurlaag aan. Recht, ovaal of diagonaal? Alles kan!

Sam Kim

Sam Kim