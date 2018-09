4 veelgemaakte wenkbrauwfouten die jij waarschijnlijk ook maakt

Nele Annemans

24 september 2018

13u25

Bron: PureWow 0 Style Hoewel in de jaren 90 en nillies flinterdunne lijntjes nog hoogtij vierden, zijn volle, natuurlijke wenkbrauwen nu al jaren niet meer weg te denken uit het straatbeeld (dankjewel Cara Delevingne). Maar die natuurlijke look verkrijgen is niet altijd even simpel. Veel vrouwen maken dan ook dezelfde fouten bij het epileren van hun wenkbrauwen. Wenkbrauwspecialiste Sania Vucetaj licht ze toe.

Je epileert zonder doel

Hoewel het epileren van hier en daar een paar losse haartjes erg onschuldig lijkt, doe je dat volgens Vucetaj beter niet. "Voordat je begint te epileren, neem je het best even de tijd om je ideale vorm uit te tekenen met een wenkbrauwpotlood. Ga pas daarna met de pincet aan de slag, om te voorkomen dat je te veel haartjes wegplukt."

Je huidproducten blijven op je wenkbrauwen hangen

Cleansers, serums, dagcrèmes ... ze zijn allemaal erg gunstig voor je huid, maar volgens Vucetaj niet zo goed voor je wenkbrauwen. "Probeer te vermijden dat er huidproducten op je wenkbrauwen terechtkomen. Ze blokkeren je haarfollikel, waardoor je wenkbrauwen steeds dunner worden en ze niet meer kunnen teruggroeien."

Je gebruikt een vergrootspiegel

Elke vrouw die ooit al een pincet in haar handen had, heeft wel al eens te veel geëpileerd. En volgens Vucetaj zijn vergrootspiegels daar de belangrijkste schuldige van. "Door je gezicht in close-up te zien, ga je je te hard focussen op de kleinste details waardoor je al snel te veel haartjes wegneemt. Hetzelfde geldt voor felle lichten en te dicht bij je spiegel staan. Ze zorgen er allemaal voor dat je het globale plaatje verliest. Epileer je wenkbrauwen daarom altijd in een gewone spiegel en doe telkens na enkele weggenomen haren even een stapje achteruit om het volledige beeld te zien. Zo voorkom je dat je te veel haren uittrekt."

Je trimt op een verkeerde manier

Als je je wenkbrauwen trimt, is less is more de belangrijkste boodschap. "Als je te veel, te kort of met te veel schokjes trimt, zien je wenkbrauwen er snel dunner uit en groeien ze vaak oneffen terug. Borstel daarom altijd eerst je wenkbrauwen omhoog en trim alleen de uiteinden bij."