4 tips voor feestoutfits die je ook na kerst en nieuw nog kan dragen Timon Van Mechelen

21 december 2019

11u02 0 Style Een feestelijke jurk of een glamoureus paar schoenen kopen om ze maar twee keer te dragen? Think again! Dankzij onze tips draag jij jouw kerst- en nieuwjaarsoutfit ook na 1 januari gewoon door. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Win-win!

1. High-low dressing

Glamoureuze en/of feestelijke kleren combineren met casual stuks, is hipper dan ooit. En dat is goed nieuws, want het betekent dat je je feestjurk na Kerstmis en Nieuwjaar niet meteen hoeft op te bergen. Combineer bijvoorbeeld met een gezellige trui en sneakers voor een speelse look.

1/ Jurk van Ottod’ame, € 295, o.a. online te koop.

2/ Cardigan van ALIX, € 159,90, o.a. online te koop.

3/ Panty van Falke, € 24, online en in de winkels te koop.

4/ Sneakers van Puma, € 100, via JD Sports.

2. Combineer met robuustere materialen

Je kan kleren in luxueuze stoffen zoals satijn en zijde makkelijk doordragen op het werk door ze te combineren met stuks in robuustere materialen. Denk bijvoorbeeld aan denim, dik katoen of leder. Dat maakt het instant minder feestelijk, en net wat stoerder.

1/ Satijnen rok van CKS, € 79,99, online en in de winkels te koop.

2/ Hoodie van Weekday by Jesse Kanda, € 50, o.a. te koop in de winkel van Weekday in de Antwerpse Kammenstraat.

3/ Jeansjasje van Levi’s, € 139,90, online en in de winkels te koop.

4/ Loafers van Sebago, € 170, o.a. online te koop.

3. De jumpsuit

Geen veelzijdiger kledingstuk dan de jumpsuit. Combineer met een paar hakken en je bent direct klaar voor een feestje. ‘s Anderendaags maak je de outfit casual met een lange mantel en platte schoenen. Extra voordeel: je bent in één keer aangekleed.

1/ Overall van Monki, € 60, online en in de winkels te koop.

2/ Sneakers van Vans, € 90, online en in de winkels te koop.

3/ Lange jas van Arket, € 290, online en in de winkels te koop.

4. Feestschoenen combineren met basics

Natuurlijk kan je ook je feestschoenen blijven dragen na de feestdagen. Combineer ze met basics zonder al te veel franjes zodat je er niet té opgekleed uitziet.

1/ Hakken van & Other Stories, € 89 online en in de winkels te koop.

2/ Laarsjes van Essentiel Antwerp, € 295, online en in de winkels te koop.

3/ Muiltjes van E8 by Miista, € 114,99, via Sarenza.

4/ Broek van Samsøe Samsøe, € 119, online en in de winkels te koop.

5/ Trui van COS, € 79, online en in de winkels te koop.

6/ Jasjes van Edited, € 99,90, online te koop.