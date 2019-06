4 makkelijke manieren om milieubewuster online te shoppen TVM

05 juni 2019

12u55 0 Style Dat ene paar schoenen bestel je uit Duitsland, de broek uit Zweden en dat leuke jasje met korting via een Amerikaanse webshop. Daar zijn vliegtuigen, boten en auto’s voor nodig en die vervuilen het milieu zoals je wel weet. Omdat het vandaag Wereldmilieudag is, bekijken we of het eigenlijk wel mogelijk is om milieubewuster te shoppen en hoe dan.

E-commerce wordt steeds populairder. Uit het meest recente Market Monitor onderzoek van BeCommerce blijkt dat de Belg vorig jaar gemiddeld 10,67 miljard euro uitgaf aan online shoppen. En dat heeft een grote impact op het milieu. Want jij laat je vervuilende dieselauto dan misschien wel thuis door niet naar de stad te rijden, er is natuurlijk wel een ander voertuig nodig om je bestelling tot bij jou te krijgen. “Pakjes worden aan huis geleverd, vaak meerdere keren omdat er niemand thuis blijkt te zijn en als we niet tevreden zijn sturen we het vaak gratis terug. Het is absoluut noodzakelijk dat we milieubewuster online te shoppen,” aldus Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce.

Enkele tips om het beter te doen:

1. Ga bewust om met moment en plaats van levering

De meeste pakjes worden tijdens de werkuren geleverd, vaak wanneer er niemand thuis is. Hierdoor moeten de pakjes teruggebracht worden naar een afhaalpunt. Een nutteloze heen- en terugrit en dus ook overbodige CO² uitstoot. Ga daarom bewust om met het moment en de plaats van levering: kies een tijdstip waarvan je zeker bent dat je thuis zal zijn of geef je werkadres op als leveringsadres. Je kan er ook voor kiezen om je pakje af te halen in een afhaalpunt zodat je het kan ophalen op een moment dat voor jou past. Daarnaast zijn er ook al een aantal retailers die in de grote steden experimenteren met pakjes te leveren met de fiets. Nog veel beter natuurlijk.

2. Vermijd het terugsturen van pakjes

Omdat retourkosten vaak gratis zijn, worden heel wat pakjes (te snel) teruggestuurd. Dit is vooral een probleem in de modewereld. Volgens recent onderzoek wordt bijna de helft van aangekochte kleding op webshops terug naar de leverancier gestuurd, en dat heeft natuurlijk een impact op het milieu.

Om ervoor te zorgen dat de kledij die je aankoopt jou ook werkelijk past, is het aangeraden om de maat goed te controleren. Lees bijvoorbeeld recensies van andere gebruikers over de maten, neem zelf thuis je afmetingen op en kijk of dit overeenkomt met de opgegeven afmetingen online of kies voor kledingstukken binnen een model of merk dat je al in je eigen kast hebt hangen. Als de nieuw aangekochte kledij toch niet past of niet geschikt is, kan je ook eerst even in je omgeving rondhoren of iemand interesse heeft in jouw outfit - voordat je het pakje terugstuurt.

3. Groepeer je bestellingen

Kies altijd voor de optie van een gegroepeerd pakket wanneer je meerdere items bestelt. Ook als dit betekent dat je wat langer op je bestelling moet wachten. Bundel bij voorkeur jouw bestelling met die van je vrienden of familieleden, als zij van plan zijn om bij diezelfde webshop te bestellen.

4. Ga bewust om met je nieuwe én ‘afgedankte’ producten

Wanneer je toestellen online aankoopt is het ook aangeraden om aandacht te besteden aan hun verbruik. Let op het aantal kWh die toestellen nodig hebben om te functioneren en controleer of de toestellen voorzien zijn van herbruikbare batterijen.

Ga ook bewust om met je spullen na de online aankoop. Gooi je afgedankte gsm of te vervangen apparaat niet zomaar in de vuilbak, maar breng het naar het containerpark of de recyclageposten van Recupel. Zij recycleren tot 90% van jouw oude apparaat.