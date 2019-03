3 tips om je handtassen netjes op te bergen Valérie Wauters

22 maart 2019

07u01

Bron: ninashop 0 Style Ben jij ook zo iemand die haar handtassen op een hoopje ergens in een kast bewaart? Dan is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Van een kwalitatieve lederen handtas geniet je immers het langst wanneer je ze ook netjes opbergt. En dat doe je zo.

1. Maak ze schoon

Neen, je stopt een handtas niet gewoon met wat resterende rommeltjes (rekeningen, een hoopje kleingeld, kauwgom, een verdwaalde tampon,…) in de kast. De eerste stap is immers om je tas grondig schoon te maken. Keer de binnenvoering even binnenstebuiten om eventuele stofjes te verwijderen en ga met een doekje over de buitenkant van het leer.

2. Vul je tas op

Nu je tas leeg en proper is, is het tijd om ze opnieuw op te vullen. Dat doe je best met dubbelfolie of tissuepapier. Door je tas op te vullen zorg je ervoor dat ze haar vorm mooi bewaart.

3. Voorzie voldoende ruimte

Je handtassen bewaar je best op een plankje, met voldoende ruimte tussen elk exemplaar. Zorg ervoor dat eventuele gespen of knopen niet met elkaar in aanraking komen, zodat de wrijving niet voor slijtage kan zorgen. Hang tassen ook niet voor lange tijd aan hun handvat op, want dit kan ervoor zorgen dat ze vervormd raken. Kreeg je een stofzak bij je tas, gebruik deze dan ook om je ervan te vergewissen dat je tassen in perfecte staat blijven.

3 tassen om een leven lang lief te hebben

1. Oh My Bag, € 229.

2. Saint Laurent, € 1190.

3. Lia Biassoni, € 219.

Lees ook binnen de NINA shop:

De beste tips om je suède handtas te onderhouden

Zo blijft je handtas langer mooi

Dit zijn de handtassen trends voor de lente