3 redenen om NU vitamine C te smeren

15 november 2019

Dat een glaasje versgeperst sinaasappelsap boordevol vitamine C zit en therefore wonderen doet voor onze weerstand, dat wist je wellicht al. Maar wist je dat ook onze buitenkant - en meer bepaald ons gezicht - gebaat is met een dagelijkse dosis vitamine C? Drie redenen om deze vitamine nu op te nemen in jouw verzorgingsritueel.

1. Pure vitamine C zorgt voor een soepele huid

Vitamine C stimuleert de aanmaak van collageen, en laten we net collageen nodig hebben om onze huid elastisch en stevig te houden (in plaats van - oh horror - slap en rimpelig). Naarmate we ouder worden, neemt onze natuurlijke collageenproductie aanzienlijk af en moeten we de natuur en onze huid een handje helpen.

Tip: kies voor verzorgingsproducten met vitamine C maar hou hierbij rekening dat deze producten pas effect hebben wanneer ze minstens 4% pure vitamine C bevatten.

2. Vitamine C zorgt voor een egale huid

Producten met een hoge dosis pure vitamine C versterken de werking van je zonnecrème (opgelet! Versterken is niet hetzelfde als vervangen. Bescherm je huid dagelijks met een hoge SPF-factor), waardoor je minder kans krijgt op pigmentvlekjes. Bovendien vervagen deze producten ook de zichtbare, oppervlakkige schade door de zon. Naast bruine vlekjes, verhelpt pure vitamine C voorts ook rode vlekjes en littekens van acne op je gezicht. Enter een smooth, egaal babyvelletje.

3. Vitamine C zorgt voor een frisse, gezonde huid

Vitamine C gaat als sterke antioxidant in gevecht tegen allerlei invloeden van binnen- en buitenaf en gaat zo irritaties, onzuiverheden en ontstekingen tegen. Behalve tegen zonnestralen beschermt pure vitamine C je huid ook tegen de beschadiging door vrije radicalen die ons lichaam binnendringen via onder andere uitlaatgassen, het blauwe licht van je smartphone, roken, alcohol, stress op de huid en ongezonde voeding. Bye bye grauwe, doffe huid, hello frisse, gezonde glow.

Tip: ook vitamine C is gevoelig voor invloeden van buitenaf en vervliegt erg snel. Zorg dat je verzorgingsproduct in een luchtdichte verpakking zit die weinig licht doorlaat. Zo blijft jouw vitamine C 100% actief!

De LiftActiv Ampullen van Vichy bevatten zomaar even 10% pure (!) vitamine C. Breng twee keer per dag een halve ampul aan op je gezicht voor je je dag- of nachtcrème gebruikt en krijg een stralende huid.

De LiftActiv Ampullen bevatten behalve Vitamine C ook anti-aging peptiden, Hyaluronzuur en mineraliserend water van Vichy. Een krachtige mix van anti-aging bestanddelen die je helpt om rimpels op te vullen, een gezonde, mooie glow te krijgen én te behouden. De glazen ampullen beschermen de ingrediënten tegen invloeden van buitenaf: zo kan het product optimaal zijn werk doen! Meer info via Vichy.be.