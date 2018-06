3 nieuwe hippe jeansstijlen en hoe je deze broeken draagt Timon Van Mechelen

25 juni 2018

13u51 0 Style Een tijdje geleden schreven we al dat het monopolie van de skinny jeans tanende is en dat wordt nog extra duidelijk als je het huidige aanbod van jeansbroeken bekijkt. Er zijn meer nieuwe stijlen dan ooit tevoren, waarvan wij er nu 3 belichten en je in één klap uitleggen hoe je ze draagt en waar je de mooiste exemplaren shopt.

1. De net te korte flared jeans

Dat 7/8 broeken – vreselijke woord, we know – populair zijn, is niets nieuw. Hetzelfde geldt voor de flared jeans, of de broek met breed uitlopende pijpen. Dat er een combinatie van de twee zat aan te komen, stond dan ook in de sterren geschreven. Makkelijk draagbaar, laat staan flatterend, is dit model helaas niet. Het verkort je benen enorm, dus je draagt het beter met hakken dan met platte schoenen. Kies ook voor een model dat bovenaan niet té aanspannend is en blijf weg van een te lichte wassing.

1. A.P.C., € 170,00, online en in de winkels te koop.

2. Zara, € 39,95, online en in de winkels te koop.

2. De jeans met ingenaaide plooi onderaan

Waarom zou je nog zelf je jeans onderaan omplooien als je ook een paar kan kopen waarbij de onderkant van de zoom al voor jou is geplooid? De ‘plooi’ bij dit model is doorgaans redelijk hoog en het model van de jeans recht. Omdat het een redelijk zware pasvorm is, combineer je de broek best met grove sneakers of schoenen met een platform. Zolang het maar niet te fijne sandaaltjes of hakken zijn. Staat mooi met zowel een simpele witte T-shirt als met een fijn topje voor bij het uitgaan.

1. M.i.h. Jeans, € 285,00, online te koop.

2. Mango, € 39,95, online en in de winkels te koop.

3. Wijd, met een lage taille en een laag kruis

Jawel, de jaren negentig zijn nog steeds alive and kicking. Althans toch in de modewereld. De broek met brede pijpen was, zoals hierboven ook gezegd, al een tijd terug hip. De nieuwste variant is echter breder dan ooit en heeft een lage taille én een laag kruis. Het is de bedoeling dat het lijkt alsof je de jeans van je vriend hebt aangetrokken, maar dan wel met een paar hakken onder en een aanspannend topje of zijden blouse boven. Zo ziet het er allemaal ook weer niet té mannelijk uit.

1. Weekday, € 60,00, online en in de winkels te koop.

2. Denham, € 139,97, online en in de winkels te koop.